Стрельба в Вашингтоне: администрация Трампа проверит грин-карты выходцев из 19 стран

Администрация президента США Дональда Трампа проверит грин-карты выходцев из 19 стран после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой тяжелые ранения получили двое бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

В сообщении не называются страны, о которых идет речь, но уточняется, что это страны с высоким риском.

По словам директора Службы гражданства и иммиграции США Джозефа Эдлоу, данное решение включает оценку того, откуда они приезжают и почему. Он добавил, что еще во времена администрации Джо Байдена были отменены "основные стандарты проверки и отбора. Вместо этого был предоставлен приоритет быстрому переселению иностранцев из стран высокого риска над безопасностью американских граждан".

Мы издаем новые политические указания, которые позволяют сотрудникам USCIS учитывать факторы, характерные для конкретной страны, как значительные негативные факторы при рассмотрении иммиграционных запросов. Жизнь американцев на первом месте