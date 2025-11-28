Стрельба в Вашингтоне: администрация Трампа проверит грин-карты выходцев из 19 стран
Киев • УНН
Администрация Дональда Трампа инициирует проверку грин-карт выходцев из 19 стран повышенного риска после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой ранены двое нацгвардейцев. Это решение принято после того, как подозреваемым в стрельбе оказался гражданин Афганистана.
Администрация президента США Дональда Трампа проверит грин-карты выходцев из 19 стран после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой тяжелые ранения получили двое бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.
Детали
В сообщении не называются страны, о которых идет речь, но уточняется, что это страны с высоким риском.
По словам директора Службы гражданства и иммиграции США Джозефа Эдлоу, данное решение включает оценку того, откуда они приезжают и почему. Он добавил, что еще во времена администрации Джо Байдена были отменены "основные стандарты проверки и отбора. Вместо этого был предоставлен приоритет быстрому переселению иностранцев из стран высокого риска над безопасностью американских граждан".
Мы издаем новые политические указания, которые позволяют сотрудникам USCIS учитывать факторы, характерные для конкретной страны, как значительные негативные факторы при рассмотрении иммиграционных запросов. Жизнь американцев на первом месте
Напомним
В Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.
На это отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что "животное, ранившее двух Нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену".
Позже Трамп сообщил, что подозреваемый в стрельбе является гражданином Афганистана.
Также Служба гражданства и иммиграции США объявила о пересмотре статуса для всех иммигрантов из Афганистана.