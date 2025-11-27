Стрілянина у Вашингтоні: США призупиняють обробку запитів на в'їзд з Афганістану, підозрюваний воював з талібами

Служба громадянства та імміграції США оголосила про перегляд статусу для всіх іммігрантів з Афганістану, що знаходяться на території країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис служби в соцмережі "Х".

Деталі

У Службі оголосили про призупинення на невизначений термін обробки всіх запитів на в'їзд з Афганістану. Це відбуватиметься до "подальшого перегляду протоколів безпеки та перевірки", йдеться в повідомленні.

Тим часом, як повідомляє CBS News, затриманим виявився Рахманулл Лаканвал. Він емігрував в США у 2021 році, коли до влади в Афганістані повернулись таліби, а Білий дім оголосив про виведення своїх військ після понад 20-річного перебування в цій країні.

Повідомляється, що Лаканвал 10 років боровся з Талібаном, співпрацював з урядом США і служив у спеціальному підрозділі, яке співпрацювало з ЦРУ.

Вдруге він попросив притулок в США у грудні 2024 року. У квітні 2025 року він отримав притулок після перевірок.

Нагадаємо

Напередодні у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох Нацгвардійців.

На це відреагував Дональд Трамп. Він заявив, що "тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну".

Пізніше Трамп повідомив, що підозрюваний у стрілянині є громадянином Афганістану.