Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 16064 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 12589 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 34080 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 35028 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 69180 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 34198 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31620 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21866 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13495 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 16064 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
Стрілянина у Вашингтоні: США призупиняють обробку запитів на в'їзд з Афганістану, підозрюваний воював з талібами

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Служба громадянства та імміграції США призупинила обробку всіх запитів на в'їзд з Афганістану до перегляду протоколів безпеки. Це рішення прийнято після поранення двох нацгвардійців у Вашингтоні афганцем Рахмануллом Лаканвалом, який втік від талібів в 2021 році.

Стрілянина у Вашингтоні: США призупиняють обробку запитів на в'їзд з Афганістану, підозрюваний воював з талібами

Служба громадянства та імміграції США оголосила про перегляд статусу для всіх іммігрантів з Афганістану, що знаходяться на території країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис служби в соцмережі "Х".

Деталі

У Службі оголосили про призупинення на невизначений термін обробки всіх запитів на в'їзд з Афганістану. Це відбуватиметься до "подальшого перегляду протоколів безпеки та перевірки", йдеться в повідомленні.

Тим часом, як повідомляє CBS News, затриманим виявився Рахманулл Лаканвал. Він емігрував в США у 2021 році, коли до влади в Афганістані повернулись таліби, а Білий дім оголосив про виведення своїх військ після понад 20-річного перебування в цій країні.

Повідомляється, що Лаканвал 10 років боровся з Талібаном, співпрацював з урядом США і служив у спеціальному підрозділі, яке співпрацювало з ЦРУ.

Вдруге він попросив притулок в США у грудні 2024 року. У квітні 2025 року він отримав притулок після перевірок.

Нагадаємо

Напередодні у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох Нацгвардійців.

На це відреагував Дональд Трамп. Він заявив, що "тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну".

Пізніше Трамп повідомив, що підозрюваний у стрілянині є громадянином Афганістану.

Євген Устименко

