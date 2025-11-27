$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 16168 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 12657 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 34145 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 35100 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 69266 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34216 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31634 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21874 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13504 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стрельба в Вашингтоне: США приостанавливают обработку запросов на въезд из Афганистана, подозреваемый воевал с талибами

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Служба гражданства и иммиграции США приостановила обработку всех запросов на въезд из Афганистана до пересмотра протоколов безопасности. Это решение принято после ранения двух нацгвардейцев в Вашингтоне афганцем Рахмануллой Лаканвалом, который бежал от талибов в 2021 году.

Стрельба в Вашингтоне: США приостанавливают обработку запросов на въезд из Афганистана, подозреваемый воевал с талибами

Служба гражданства и иммиграции США объявила о пересмотре статуса для всех иммигрантов из Афганистана, находящихся на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение службы в соцсети "Х".

Детали

В Службе объявили о приостановке на неопределенный срок обработки всех запросов на въезд из Афганистана. Это будет происходить до "дальнейшего пересмотра протоколов безопасности и проверки", говорится в сообщении.

Тем временем, как сообщает CBS News, задержанным оказался Рахманулл Лаканвал. Он эмигрировал в США в 2021 году, когда к власти в Афганистане вернулись талибы, а Белый дом объявил о выводе своих войск после более чем 20-летнего пребывания в этой стране.

Сообщается, что Лаканвал 10 лет боролся с Талибаном, сотрудничал с правительством США и служил в специальном подразделении, которое сотрудничало с ЦРУ.

Во второй раз он попросил убежище в США в декабре 2024 года. В апреле 2025 года он получил убежище после проверок.

Напомним

Накануне в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.

На это отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что "животное, ранившее двух Нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену".

Позже Трамп сообщил, что подозреваемый в стрельбе является гражданином Афганистана.

Евгений Устименко

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Талибан
Вашингтон
Афганистан
Дональд Трамп