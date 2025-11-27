Стрельба в Вашингтоне: США приостанавливают обработку запросов на въезд из Афганистана, подозреваемый воевал с талибами

Служба гражданства и иммиграции США объявила о пересмотре статуса для всех иммигрантов из Афганистана, находящихся на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение службы в соцсети "Х".

Детали

В Службе объявили о приостановке на неопределенный срок обработки всех запросов на въезд из Афганистана. Это будет происходить до "дальнейшего пересмотра протоколов безопасности и проверки", говорится в сообщении.

Тем временем, как сообщает CBS News, задержанным оказался Рахманулл Лаканвал. Он эмигрировал в США в 2021 году, когда к власти в Афганистане вернулись талибы, а Белый дом объявил о выводе своих войск после более чем 20-летнего пребывания в этой стране.

Сообщается, что Лаканвал 10 лет боролся с Талибаном, сотрудничал с правительством США и служил в специальном подразделении, которое сотрудничало с ЦРУ.

Во второй раз он попросил убежище в США в декабре 2024 года. В апреле 2025 года он получил убежище после проверок.

Напомним

Накануне в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.

На это отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что "животное, ранившее двух Нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену".

Позже Трамп сообщил, что подозреваемый в стрельбе является гражданином Афганистана.