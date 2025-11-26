$42.400.03
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 18024 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 11742 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 12505 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 7884 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 5672 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 4262 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8346 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 20405 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 23091 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У США поблизу Білого дому сталася стрілянина: двоє Нацгвардійців загинуло

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Поблизу Білого дому в США сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє бійців Національної гвардії. Одного підозрюваного затримано.

У США поблизу Білого дому сталася стрілянина: двоє Нацгвардійців загинуло

Поблизу Білого дому США сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло двоє Нацгвардійців, передає УНН з посиланням на Департамент столичної поліції округу Колумбія.

Деталі

Поліція Міністерства внутрішніх справ працює на місці стрілянини

- йдеться в повідомленні.

Міністр нацбезпеки Крісті Ноем повідомила, що було застрелено двох бійців Національної гвардії США.

Згодом правоохоронці повідомили, що із один підозрюваних затриманий.

Нагадаємо

У Далласі невідомий відкрив вогонь по будівлі Імміграційної та митної служби США, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє отримали вогнепальні поранення. Стрілець також помер, ймовірно, від самогубства.

Павло Башинський

