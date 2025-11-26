У США поблизу Білого дому сталася стрілянина: двоє Нацгвардійців загинуло
Київ • УНН
Поблизу Білого дому в США сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє бійців Національної гвардії. Одного підозрюваного затримано.
Поблизу Білого дому США сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло двоє Нацгвардійців, передає УНН з посиланням на Департамент столичної поліції округу Колумбія.
Деталі
Поліція Міністерства внутрішніх справ працює на місці стрілянини
Міністр нацбезпеки Крісті Ноем повідомила, що було застрелено двох бійців Національної гвардії США.
Згодом правоохоронці повідомили, що із один підозрюваних затриманий.
Нагадаємо
У Далласі невідомий відкрив вогонь по будівлі Імміграційної та митної служби США, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє отримали вогнепальні поранення. Стрілець також помер, ймовірно, від самогубства.