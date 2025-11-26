$42.400.03
15:50 • 13437 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 17856 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 11653 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 12420 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 7776 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 5636 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 4232 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 8332 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 20350 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 23039 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В США возле Белого дома произошла стрельба: двое нацгвардейцев погибли

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Возле Белого дома в США произошла стрельба, в результате которой погибли двое бойцов Национальной гвардии. Один подозреваемый задержан.

В США возле Белого дома произошла стрельба: двое нацгвардейцев погибли

Вблизи Белого дома США произошла стрельба, в результате чего погибли двое Нацгвардейцев, передает УНН со ссылкой на Департамент столичной полиции округа Колумбия.

Детали

Полиция Министерства внутренних дел работает на месте стрельбы

- говорится в сообщении.

Министр нацбезопасности Кристи Ноэм сообщила, что были застрелены двое бойцов Национальной гвардии США.

Впоследствии правоохранители сообщили, что один из подозреваемых задержан.

Напомним

В Далласе неизвестный открыл огонь по зданию Иммиграционной и таможенной службы США, в результате чего один человек погиб, а двое получили огнестрельные ранения. Стрелок также умер, вероятно, от самоубийства.

Павел Башинский

Новости Мира
Столкновения
Национальная гвардия США
Вашингтон
Соединённые Штаты