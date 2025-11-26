В США возле Белого дома произошла стрельба: двое нацгвардейцев погибли
Киев • УНН
Возле Белого дома в США произошла стрельба, в результате которой погибли двое бойцов Национальной гвардии. Один подозреваемый задержан.
Вблизи Белого дома США произошла стрельба, в результате чего погибли двое Нацгвардейцев, передает УНН со ссылкой на Департамент столичной полиции округа Колумбия.
Детали
Полиция Министерства внутренних дел работает на месте стрельбы
Министр нацбезопасности Кристи Ноэм сообщила, что были застрелены двое бойцов Национальной гвардии США.
Впоследствии правоохранители сообщили, что один из подозреваемых задержан.
Напомним
В Далласе неизвестный открыл огонь по зданию Иммиграционной и таможенной службы США, в результате чего один человек погиб, а двое получили огнестрельные ранения. Стрелок также умер, вероятно, от самоубийства.