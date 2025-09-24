Стрілянина в офісі міграційної служби у США: одна жертва загинула, ще двоє ушпиталені

Невідомий відкрив вогонь по будівлі Імміграційної та митної служби США (ICE) у Далласі. За даними поліції, одна людина загинула на місці, ще двоє з вогнепальними пораненнями доправлені до лікарні. Стрілець також мертвий, пише УНН із посиланням на CNN.

Попереднє розслідування встановило, що підозрюваний відкрив вогонь по урядовій будівлі з сусідньої будівлі. Двох людей було доставлено до лікарні з вогнепальними пораненнями. Одна жертва померла на місці події. Підозрюваний помер