14:27 • 174 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 4420 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 11149 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 13446 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 22773 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 16234 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 27928 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17426 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17870 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14911 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Стрілянина в офісі міграційної служби у США: одна жертва загинула, ще двоє ушпиталені

Київ • УНН

 • 292 перегляди

У Далласі невідомий відкрив вогонь по будівлі Імміграційної та митної служби США, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє отримали вогнепальні поранення. Стрілець також помер, ймовірно, від самогубства.

Стрілянина в офісі міграційної служби у США: одна жертва загинула, ще двоє ушпиталені

Невідомий відкрив вогонь по будівлі Імміграційної та митної служби США (ICE) у Далласі. За даними поліції, одна людина загинула на місці, ще двоє з вогнепальними пораненнями доправлені до лікарні. Стрілець також мертвий, пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Одна людина загинула, а ще двоє госпіталізовані з вогнепальними пораненнями внаслідок стрілянини сьогодні вранці в об'єкті ICE в Далласі

- повідомив Департамент поліції Далласа у соцмережі "X".

Попереднє розслідування встановило, що підозрюваний відкрив вогонь по урядовій будівлі з сусідньої будівлі. Двох людей було доставлено до лікарні з вогнепальними пораненнями. Одна жертва померла на місці події. Підозрюваний помер

 - додали там.

У повідомленні йдеться, що влада планує провести пресконференцію пізніше в середу.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у середу вранці в офісі Імміграційної та митної служби (ICE) в Далласі троє людей отримали поранення у результаті стрілянини. За словами в.о. директора ICE Тодда Лайонса, ймовірний нападник помер від вогнепального поранення, яке завдав собі сам.

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу