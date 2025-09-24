Стрілянина в офісі міграційної служби у США: одна жертва загинула, ще двоє ушпиталені
У Далласі невідомий відкрив вогонь по будівлі Імміграційної та митної служби США, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє отримали вогнепальні поранення. Стрілець також помер, ймовірно, від самогубства.
Невідомий відкрив вогонь по будівлі Імміграційної та митної служби США (ICE) у Далласі. За даними поліції, одна людина загинула на місці, ще двоє з вогнепальними пораненнями доправлені до лікарні. Стрілець також мертвий, пише УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Одна людина загинула, а ще двоє госпіталізовані з вогнепальними пораненнями внаслідок стрілянини сьогодні вранці в об'єкті ICE в Далласі
Попереднє розслідування встановило, що підозрюваний відкрив вогонь по урядовій будівлі з сусідньої будівлі. Двох людей було доставлено до лікарні з вогнепальними пораненнями. Одна жертва померла на місці події. Підозрюваний помер
У повідомленні йдеться, що влада планує провести пресконференцію пізніше в середу.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у середу вранці в офісі Імміграційної та митної служби (ICE) в Далласі троє людей отримали поранення у результаті стрілянини. За словами в.о. директора ICE Тодда Лайонса, ймовірний нападник помер від вогнепального поранення, яке завдав собі сам.