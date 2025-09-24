В США сталась стрілянина в офісі міграційної служби: поранено трьох людей, нападник загинув
Київ • УНН
У середу вранці в офісі Імміграційної та митної служби в Далласі стріляли у трьох людей. Ймовірний нападник помер від самозавданого вогнепального поранення.
У середу вранці в офісі Імміграційної та митної служби (ICE) в Далласі троє людей отримали поранення у результаті стрілянини. За словами в.о. директора ICE Тодда Лайонса, ймовірний нападник помер від вогнепального поранення, пише УНН із посиланням на ABC News.
Деталі
За словами Тодда Лайонса, "у середу вранці в польовому офісі Імміграційної та митної служби Далласа було поранено трьох людей".
Сам стрілець, як повідомляється, "помер після, ймовірно, самозавданого вогнепального поранення", сказав Лайонс в інтерв'ю CNN.
