В США сталась стрілянина в офісі міграційної служби: поранено трьох людей, нападник загинув

Ексклюзив
13:04 • 384 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 3442 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 8196 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 14646 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 12412 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 22123 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 15844 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17194 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14572 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27031 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у Башкортостані
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 14659 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 16494 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 22134 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 30455 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 39677 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
В США сталась стрілянина в офісі міграційної служби: поранено трьох людей, нападник загинув

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У середу вранці в офісі Імміграційної та митної служби в Далласі стріляли у трьох людей. Ймовірний нападник помер від самозавданого вогнепального поранення.

В США сталась стрілянина в офісі міграційної служби: поранено трьох людей, нападник загинув

У середу вранці в офісі Імміграційної та митної служби (ICE) в Далласі троє людей отримали поранення у результаті стрілянини. За словами в.о. директора ICE Тодда Лайонса, ймовірний нападник помер від вогнепального поранення, пише УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

За словами Тодда Лайонса, "у середу вранці в польовому офісі Імміграційної та митної служби Далласа було поранено трьох людей".

Сам стрілець, як повідомляється, "помер після, ймовірно, самозавданого вогнепального поранення", сказав Лайонс в інтерв'ю CNN.

У США заарештували чоловіка, який намагався вручити судові документи для допиту Тейлор Свіфт24.09.25, 13:30 • 1810 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу