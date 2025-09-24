В США произошла стрельба в офисе миграционной службы: ранены три человека, нападавший погиб
Киев • УНН
В среду утром в офисе Иммиграционной и таможенной службы в Далласе стреляли в трех человек. Предполагаемый нападавший скончался от самонанесенного огнестрельного ранения.
В среду утром в офисе Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Далласе три человека получили ранения в результате стрельбы. По словам и.о. директора ICE Тодда Лайонса, предполагаемый нападавший скончался от огнестрельного ранения, пишет УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
По словам Тодда Лайонса, "в среду утром в полевом офисе Иммиграционной и таможенной службы Далласа были ранены три человека".
Сам стрелок, как сообщается, "скончался после, вероятно, самопричиненного огнестрельного ранения", сказал Лайонс в интервью CNN.
