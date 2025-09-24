$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 658 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 3922 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 8878 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 15274 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 12760 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 22649 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 16015 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17316 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14622 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27081 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
В США произошла стрельба в офисе миграционной службы: ранены три человека, нападавший погиб

Киев • УНН

 • 304 просмотра

В среду утром в офисе Иммиграционной и таможенной службы в Далласе стреляли в трех человек. Предполагаемый нападавший скончался от самонанесенного огнестрельного ранения.

В США произошла стрельба в офисе миграционной службы: ранены три человека, нападавший погиб

В среду утром в офисе Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Далласе три человека получили ранения в результате стрельбы. По словам и.о. директора ICE Тодда Лайонса, предполагаемый нападавший скончался от огнестрельного ранения, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

По словам Тодда Лайонса, "в среду утром в полевом офисе Иммиграционной и таможенной службы Далласа были ранены три человека".

Сам стрелок, как сообщается, "скончался после, вероятно, самопричиненного огнестрельного ранения", сказал Лайонс в интервью CNN.

В США арестовали мужчину, пытавшегося вручить судебные документы для допроса Тейлор Свифт24.09.25, 13:30 • 1820 просмотров

Алена Уткина

Криминал и ЧПНовости Мира