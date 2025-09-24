В США арестовали мужчину, пытавшегося вручить судебные документы для допроса Тейлор Свифт

Полиция задержала 48-летнего Джастина Ли Фишера возле дома звезды НФЛ Трэвиса Келси в Канзасе. Он пытался передать документы по делу режиссера Джастина Балдони против актрисы Блейк Лайвли, в котором адвокаты пытаются вызвать певицу и невесту Келси Тейлор Свифт на допрос. Об этом пишет УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Детали

Издание Star первым сообщило об этом, заявив, что 48-летний Джастин Ли Фишер был пойман 15 сентября на закрытой территории поместья Келси в Ливуде, штат Канзас. По данным издания, "детали инцидента отсутствовали в одностраничном полицейском отчете, в котором якобы отмечалось: "Использование и распространение этой информации ограничено".

Местный телеканал KCTV 5 сообщил, что адрес, указанный в отчете, совпадает с тем, откуда в прошлом октябре были похищены памятные вещи команды "Канзас-Сити Чифс" - именно тогда, когда во время домашней игры были ограблены дома Трэвиса Келси и Патрика Махоумса.

По данным СМИ, Фишеру инкриминируют незаконное проникновение. После внесения залога его отпустили, а следующее слушание назначено на 15 октября в муниципальном суде Ливуда.

Дополнение

Арест произошел всего через несколько дней после того, как федеральный судья отказался удовлетворить просьбу Джастина Балдони о допросе Тейлор Свифт. Тем временем режиссер фильма "It Ends With Us" готовится к судебному разбирательству по обвинениям актрисы Блейк Лайвли в сексуальных домогательствах и клеветнической кампании против него.

Приказ окружного судьи США Льюиса Лимана поступил после того, как адвокат Балдони, Эллин С. Гарофало, в письме в суд заявила, что Свифт "согласилась" явиться для дачи показаний, но не смогла сделать это до 20 октября. В письме содержался запрос на продление срока дачи показаний до 30 сентября, чтобы учесть график певицы.

Адвокат Свифт опроверг это утверждение.

Как известно адвокатам сторон, с самого начала этого дела мы последовательно утверждали, что мой клиент не играет существенной роли в этом деле – заявил Дж. Дуглас Болдридж в письме к судье.

Болдридж четко дал понять, что Свифт "не согласилась на показания", но если ее "заставили", то она сообщила команде Балдони, что ее график слишком плотный, чтобы вместить его до 20 октября.

В мае представитель Свифт раскритиковал первоначальные попытки Балдони вызвать певицу в суд.

Тейлор Свифт никогда не была на съемочной площадке этого фильма, она не участвовала ни в одном кастинге или творческих решениях, она не писала музыку к фильму, она никогда не видела монтажа и не делала никаких заметок к фильму – ранее заявил представитель журнала Rolling Stone.

Напомним

В начале 2025 года в США состоялись первые заседания по делу о клевете между Блейк Лайвли и Джастином Балдони. Стороны спорили относительно обнародования юридических материалов и возможности допроса Лайвли адвокатом Балдони. Дело набирало обороты.

В июне было сообщено, что частные сообщения между актрисой Блейк Лайвли и ее подругой, певицей Тейлор Свифт, могут быть переданы актеру и режиссеру Джастину Балдони и использованы в рамках громкого судебного процесса.