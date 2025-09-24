В США арестовали мужчину, пытавшегося вручить судебные документы для допроса Тейлор Свифт
Полиция задержала 48-летнего Джастина Ли Фишера возле дома Трэвиса Келси в Канзасе за попытку вручить судебные документы для допроса Тейлор Свифт. Это касается дела режиссера Джастина Балдони против актрисы Блейк Лайвли.
Полиция задержала 48-летнего Джастина Ли Фишера возле дома звезды НФЛ Трэвиса Келси в Канзасе. Он пытался передать документы по делу режиссера Джастина Балдони против актрисы Блейк Лайвли, в котором адвокаты пытаются вызвать певицу и невесту Келси Тейлор Свифт на допрос. Об этом пишет УНН со ссылкой на Rolling Stone.
Детали
Издание Star первым сообщило об этом, заявив, что 48-летний Джастин Ли Фишер был пойман 15 сентября на закрытой территории поместья Келси в Ливуде, штат Канзас. По данным издания, "детали инцидента отсутствовали в одностраничном полицейском отчете, в котором якобы отмечалось: "Использование и распространение этой информации ограничено".
Местный телеканал KCTV 5 сообщил, что адрес, указанный в отчете, совпадает с тем, откуда в прошлом октябре были похищены памятные вещи команды "Канзас-Сити Чифс" - именно тогда, когда во время домашней игры были ограблены дома Трэвиса Келси и Патрика Махоумса.
По данным СМИ, Фишеру инкриминируют незаконное проникновение. После внесения залога его отпустили, а следующее слушание назначено на 15 октября в муниципальном суде Ливуда.
Дополнение
Арест произошел всего через несколько дней после того, как федеральный судья отказался удовлетворить просьбу Джастина Балдони о допросе Тейлор Свифт. Тем временем режиссер фильма "It Ends With Us" готовится к судебному разбирательству по обвинениям актрисы Блейк Лайвли в сексуальных домогательствах и клеветнической кампании против него.
Приказ окружного судьи США Льюиса Лимана поступил после того, как адвокат Балдони, Эллин С. Гарофало, в письме в суд заявила, что Свифт "согласилась" явиться для дачи показаний, но не смогла сделать это до 20 октября. В письме содержался запрос на продление срока дачи показаний до 30 сентября, чтобы учесть график певицы.
Адвокат Свифт опроверг это утверждение.
Как известно адвокатам сторон, с самого начала этого дела мы последовательно утверждали, что мой клиент не играет существенной роли в этом деле
Болдридж четко дал понять, что Свифт "не согласилась на показания", но если ее "заставили", то она сообщила команде Балдони, что ее график слишком плотный, чтобы вместить его до 20 октября.
В мае представитель Свифт раскритиковал первоначальные попытки Балдони вызвать певицу в суд.
Тейлор Свифт никогда не была на съемочной площадке этого фильма, она не участвовала ни в одном кастинге или творческих решениях, она не писала музыку к фильму, она никогда не видела монтажа и не делала никаких заметок к фильму
Напомним
В начале 2025 года в США состоялись первые заседания по делу о клевете между Блейк Лайвли и Джастином Балдони. Стороны спорили относительно обнародования юридических материалов и возможности допроса Лайвли адвокатом Балдони. Дело набирало обороты.
В июне было сообщено, что частные сообщения между актрисой Блейк Лайвли и ее подругой, певицей Тейлор Свифт, могут быть переданы актеру и режиссеру Джастину Балдони и использованы в рамках громкого судебного процесса.