Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей

В Украине по состоянию на 11 января есть общины, где ситуация в энергетике до сих пор чрезвычайно сложная. Это происходит в части городов и сел приграничных областей. В Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, произошедшего позавчера, сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.

Он добавил, что на Киевщине работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины.

Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего. Много сделано, но до сих пор еще значительное количество семей без электричества. В целом по стране развернуты Пункты Несокрушимости во всех регионах, привлечены силы Укрзализныци, Нафтогаза, других наших государственных компаний

Также он коснулся ситуации в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Всюду наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и поистине героические вещи. Жесткая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто. Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться