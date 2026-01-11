Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей

В Україні станом на 11 січня є громади, де ситуація в енергетиці досі надзвичайно складна. Це відбувається в частині міст і сіл прикордонних областей. У Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора, повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.

Він додав, що на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад, активно допомагають ДСНС України.

Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики. Загалом по країні розгорнуті Пункти Незламності в усіх регіонах, залучені сили Укрзалізниці, Нафтогазу, інших наших державних компаній

Також він торкнувся ситуації у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях.

Всюди наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів, саме тому так непросто. Саме такою погодою росіяни і намагаються скористатись