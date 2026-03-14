Отмена санкций США на нефть РФ укрепит уязвимую российскую военную экономику - ISW

Решение США отменить санкции на российскую нефть, даже временно, позволит РФ получить крайне необходимый доход, который укрепит уязвимую российскую военную экономику. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что несмотря на заявление министра финансов США Скотта Бессента о "узконаправленной краткосрочной мере", которая будет способствовать стабильности на мировых энергетических рынках, это решение поддержит российскую военную экономику.

Рост цен на нефть и решение США ослабить санкции против России обеспечат РФ большую гибкость и поддержат российскую внутреннюю экономику, финансирование российских вооруженных сил и российскую оборонно-промышленную базу - считают аналитики.

В ISW добавляют, что Россия уже заработала примерно от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов от налогов на экспорт нефти после фактического закрытия Ормузского пролива.

Напомним

Соединенные Штаты выдали временное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями, но уже загружены на танкеры и находятся в море. Исключение будет действовать в течение 30 дней и имеет целью стабилизировать мировые энергетические рынки.

Решение США ослабить санкции против российской нефти вызывает большое беспокойство - Кошта