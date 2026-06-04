Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатности

Обвиняемая в резонансном деле о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана онколог Марина Белоцерковская связана еще с одной трагической историей онкобольного пациента клиники Odrex. О карьере врача, обстоятельствах уголовного производства и принципах работы онколога, читайте в материале УНН.

Марина Белоцерковская – клинический онколог с более чем двадцатилетним стажем. Она окончила Минский государственный медицинский институт и почти четверть века проработала в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова в Минске.

Позже Белоцерковская работала онкологом-экспертом в Батуми. В 2020 году она пришла в одесскую частную клинику Odrex, где стала ключевым онкологом и отвечала за проведение полихимиотерапии и сопровождение онкобольных пациентов. Это одно из самых ответственных звеньев в онкологической медицине: любая ошибка или несвоевременная реакция врача могут иметь необратимые последствия для пациента. Из клиники Odrex Белоцерковская была уволена, фактически после смерти Аднана Кивана. Сейчас она продолжает консультировать онкобольных в клинике Denis.

Дело Аднана Кивана: в чем обвиняют Белоцерковскую

Марина Белоцерковская является одной из двух обвиняемых в уголовном производстве по факту смерти бизнесмена Аднана Кивана. Вместе с ней на скамье подсудимых хирург клиники Odrex Виталий Русаков. Обоим предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента.

Именно Белоцерковская отвечала за онкологическое лечение Кивана: назначение и коррекцию курсов химиотерапии, сопровождение пациента во время лечения. Следствие считает, что во время лечения пациента могли быть допущены нарушения, которые привели к тяжким последствиям.

Сейчас дело находится на этапе "перезапуска" слушания – Апелляционный суд Одессы передал производство из Приморского районного суда в Киевский районный суд.

Отец Кристины Тоткайло: другая трагедия, тот же врач

Наряду с делом Аднана Кивана есть еще одна история, в которой фигурирует фамилия Белоцерковской. Кристина Тоткайло – одна из основательниц общественного движения StopOdrex - рассказала УНН, что именно этот врач лечила ее отца от рака.

"Кристина Тоткайло"

В августе 2024 года у отца Кристины диагностировали онкологическое заболевание. Семья обратилась в киевскую больницу "Феофания", где врачебный консилиум пришел к выводу: агрессивная химиотерапия в этом случае слишком опасна и не должна проводиться до радикального хирургического вмешательства.

Однако на том же консилиуме присутствовал хирург Игорь Белоцерковский. По словам Кристины, именно он предложил альтернативу – обратиться в клинику Odrex, где его жена-онколог Марина Белоцерковская могла бы взять пациента. Семье пообещали, что Марина Белоцерковская сможет спасти голос и гортань отца Кристины Тоткайло.

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Перед поездкой пришлось оплатить консультацию заочно – еще не приехав в Одессу. Несмотря на сомнения Кристины, семья поехала в Odrex, ведь когда речь идет о жизни близкого человека, цепляешься за малейшую надежду.

В клинике Белоцерковская назначила отцу Кристины пятидневный курс химиотерапии и запланировала второй. Пациенту установили гастростому – систему для питания, которая требует постоянного и тщательного ухода. Кристина просила врачей регулярно проверять и менять повязки. Говорит, ее не услышали: за пять дней гастростому нормально не осмотрели. Устройство достали только за два часа до выписки – когда в области установки уже образовалось сквозное отверстие, через которое вытекало все, что попадало в желудок.

Вернувшись в Киев, семья столкнулась с резким ухудшением состояния отца: начали отказывать почки, появились тяжелые поражения слизистой оболочки. Кристина сразу же попыталась связаться с онкологом Белоцерковской.

По словам Кристины, помощница врача ответила, что сегодня выходной и посоветовала обратиться за помощью в понедельник. Когда она спросила, какие препараты назначались для защиты печени и почек, в ответ услышала: "Зачем вы задаете такие вопросы?".

Семья убеждена, что назначение агрессивного курса химиотерапии на этой стадии заболевания – тогда, когда даже в "Феофании" от него отказались – было грубой врачебной ошибкой. За лечение заплатили более 250 тысяч гривен. Отец Кристины Тоткайло умер.

Никакой официальной юридической оценки этой ситуации пока не дано. Сама Белоцерковская ее публично не комментировала.

Однако только тот факт, что фамилия врача Белоцерковской фигурирует как минимум в двух трагических историях гибели онкобольных пациентов, неизбежно вызывает дополнительные вопросы. Не только к самому врачу, но и к системе контроля качества в частной медицине.