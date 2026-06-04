Спутник зафиксировал последствия ударов по нефтяному терминалу и корвету "Бойкий" в санкт-петербурге
Киев • УНН
ВСУ атаковали дронами базу Кронштадт и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге: на спутниковых снимках видны последствия поражения
Институт изучения войны (ISW) обнародовал спутниковые снимки вчерашнего удара по российскому Санкт-Петербургу, где были поражены нефтяной терминал и корвет "Бойкий", пишет УНН.
Серию ударов вглубь России нанесли украинские военные с применением ударных дронов. Атака совпала с открытием Петербургского международного экономического форума.
Геолокационные кадры показывают столб дыма, поднимающийся с военно-морской базы Кронштадт после украинского удара. Там был поражен корвет "Бойкий" класса "Стерегущий".
Момент поражения судна показал на своей странице в сети Х соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.
У Кронштадті (Санкт-Петербург) дронами FP-1 було завдано удару по місцю стоянки військових кораблів. Точно відмінусували корвет «Бойкий» проєкту 20380. Це носій керованої ракетної зброї, що входить до складу Балтійського флоту ВМФ РФ. pic.twitter.com/owBdrIZFnH— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 3, 2026
Также дальнобойными дронами был поражен нефтяной терминал.
Генштаб Украины заявил, что терминал является одним из крупнейших нефтеперегонных комплексов в Балтийском море и имеет мощность 10 миллионов тонн в год. Это 20-е поражение объекта нефтяной промышленности рф с 1 мая этого года.
В Службе безопасности Украины уточнили, что на пораженном Петербургском нефтяном терминале зафиксировано как минимум четыре отдельных крупных очага пожаров.
The St Petersburg International Economic Forum begins today. It is the largest and most important event for Russia, where Putin delivers an annual speech on how Russia is triumphing over everyone and growing stronger. This year, Rodney Mims Cook Jr, Chair of the Commission on the… pic.twitter.com/7xkAoMlWyy— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 3, 2026
В ISW отмечают, что с марта текущего года украинские силы значительно нарастили частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре в глубоком тылу россии. Это наносит колоссальный ущерб нефтяной отрасли рф.