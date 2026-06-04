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Спутник зафиксировал последствия ударов по нефтяному терминалу и корвету "Бойкий" в санкт-петербурге

Киев • УНН

 • 2776 просмотра

ВСУ атаковали дронами базу Кронштадт и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге: на спутниковых снимках видны последствия поражения

Спутник зафиксировал последствия ударов по нефтяному терминалу и корвету "Бойкий" в санкт-петербурге

Институт изучения войны (ISW) обнародовал спутниковые снимки вчерашнего удара по российскому Санкт-Петербургу, где были поражены нефтяной терминал и корвет "Бойкий", пишет УНН

Серию ударов вглубь России нанесли украинские военные с применением ударных дронов. Атака совпала с открытием Петербургского международного экономического форума. 

Геолокационные кадры показывают столб дыма, поднимающийся с военно-морской базы Кронштадт после украинского удара. Там был поражен корвет "Бойкий" класса "Стерегущий". 

Момент поражения судна показал на своей странице в сети Х соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман

Также дальнобойными дронами был поражен нефтяной терминал. 

Генштаб Украины заявил, что терминал является одним из крупнейших нефтеперегонных комплексов в Балтийском море и имеет мощность 10 миллионов тонн в год. Это 20-е поражение объекта нефтяной промышленности рф с 1 мая этого года. 

В Службе безопасности Украины уточнили, что на пораженном Петербургском нефтяном терминале зафиксировано как минимум четыре отдельных крупных очага пожаров. 

В ISW отмечают, что с марта текущего года украинские силы значительно нарастили частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре в глубоком тылу россии. Это наносит колоссальный ущерб нефтяной отрасли рф. 

Елена Архипова

Война в УкраинеЭкономика
Fire Point
Денис Штилерман
Пожары
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Институт изучения войны
Служба безопасности Украины