Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным

Контрастный душ уже много лет остается одним из самых популярных способов закаливания. Одни используют его для бодрости утром, в то время как другие - для расслабления после тяжелого дня. Как такая процедура влияет на организм и действительно ли помогает укрепить здоровье, рассказал специально для УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

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По словам врача, главный эффект контрастного душа связан с реакцией сосудов и нервной системы на смену температур. К тому же, по сравнению с обливанием ледяной водой он действует значительно мягче.

Контрастный душ можно рассматривать как своеобразную тренировку сосудов, но достаточно легкую по сравнению с обливанием холодной водой или погружением в ледяную ванну. Когда человек чередует горячую и холодную воду, организм не успевает пережить сильный холодовой шок. В то же время происходит адаптация как сосудистой, так и нервной системы. Именно поэтому после процедуры люди часто чувствуют бодрость и прилив энергии - пояснил Отто Стойка.

По словам врача, реакция на контрастный душ во многом зависит от индивидуальных особенностей человека, и важную роль здесь играют состояние здоровья, уровень усталости и даже время суток. Именно поэтому универсальной схемы для такой процедуры не существует.

Если преобладает холодная температура воды, то человек чаще чувствует бодрость. Если же горячей воды больше, то возможен противоположный эффект - расслабление и даже сонливость. Кроме того, значение имеет момент, когда именно принимается душ: после тренировки, перед сном или сразу после пробуждения. В разных ситуациях ощущения могут существенно отличаться - отметил Отто Стойка.

Одним из главных преимуществ контрастного душа считают его способность помогать организму адаптироваться к изменениям внешней среды. В то же время Отто Стойка советует не превращать процедуру в испытание. Начинать стоит постепенно и обязательно прислушиваясь к собственным ощущениям.

Человек может постепенно увеличивать разницу температур или продолжительность холодного воздействия. Но сами процедуры не должны быть долгими, и нескольких минут вполне достаточно. Это не тот случай, когда больше значит лучше. Самое важное - это комфорт и постепенная адаптация организма - подчеркнул эксперт.

Отто Стойка также обратил внимание на то, что чрезмерное увлечение водными процедурами может иметь и негативные последствия. Особенно если человек часто использует горячую воду и гели для душа, так как это может влиять на естественный защитный барьер кожи.

Сегодня ученые все чаще говорят о том, что слишком частое мытье пересушивает кожу. Горячая вода и моющие средства смывают естественный жировой слой, который выполняет защитную функцию. Поэтому даже в вопросах гигиены важно избегать крайностей. Все должно быть без излишнего фанатизма - пояснил врач.

Отдельно эксперт прокомментировал распространенное мнение о том, что контрастный душ якобы существенно усиливает иммунитет. По его словам, прямого влияния на иммунную систему наука пока не подтвердила, впрочем, подчеркнул, что процедура все же может положительно влиять на общее состояние организма.

Иммунитет - это очень сложная система, которая работает по собственным механизмам. Поэтому сказать, что контрастный душ напрямую повышает иммунитет, нельзя. Но он тренирует механизмы адаптации организма, помогает человеку лучше переносить определенные нагрузки и изменения условий среды. В этом смысле положительное влияние безусловно есть - отметил Отто Стойка.

Врач объяснил и популярную теорию о связи холодного душа с дофамином. Оказалось, что под воздействием холода организм воспринимает ситуацию как кратковременный стресс, выбрасывая кортизол, а соответственно запускает и защитную реакцию, чтобы избавиться от стресса - на этом этапе и появляется выброс гормона счастья - дофамина, именно поэтому после завершения процедуры человек часто чувствует облегчение и удовлетворение.

Во время холодового воздействия активизируются механизмы выживания. Выбрасываются адреналин и кортизол, ускоряется сердцебиение, организм мобилизуется, а когда действие холода заканчивается, наступает этап восстановления, который сопровождается ощущением расслабления и удовлетворения. Именно с этим связывают повышение уровня дофамина и других веществ, формирующих положительные эмоции - рассказал специалист.

В то же время контрастный душ подходит не всем, говорит врач. Особо осторожными должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением или сахарным диабетом. В таких случаях перед началом закаливания нужно проконсультироваться с врачом.

Для людей с гипертонической болезнью или серьезными проблемами с сосудами такие процедуры могут быть дополнительной нагрузкой. Контрастный душ не является методом лечения и не заменяет назначенную терапию. Поэтому важно контролировать свое состояние и не заниматься экспериментами без консультации специалиста. Особенно если уже есть хронические заболевания - подытожил Отто Стойка.

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