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Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр

Киев • УНН

 • 4290 просмотра

Украина расширит права венгерского меньшинства для начала переговоров о вступлении в ЕС. Петер Мадьяр заявил о достижении всеобъемлющего соглашения между странами.

Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр

Украина взяла на себя широкие и всеобъемлющие обязательства в отношении венгерского меньшинства в Закарпатье. Если Киев внесет соответствующие изменения, венгерское правительство согласится на начало первого этапа переговоров о вступлении в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook, передает УНН

Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной относительно расширения языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства, которое насчитывает сотни тысяч человек. Это соглашение является результатом нескольких недель интенсивных переговоров на уровне венгерских и украинских экспертов, в которых принимали участие политические организации венгерской общины Закарпатья и церкви 

- сообщил Мадьяр. 

По его словам, украинское правительство обязалось в ближайшее время внедрить обсужденные меры в свое законодательство. 

Благодаря этому наши соотечественники в Закарпатье будут иметь гораздо более широкие, чем раньше, права в области образования, культуры, использования языка и политики. Обязательства Украины будут отражены также в плане действий, который Украина должна выполнить перед Европейским Союзом. Если это произойдет, правительство Венгрии даст согласие на открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении в ЕС. Если Украине удастся закрыть все 33 раздела переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, наша страна проведет юридически обязательный референдум по этому вопросу 

- добавил Мадьяр. 

Напомним 

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине призвал его поддержать европейскую политику в отношении Украины. 

Павел Башинский

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Венгрия
Украина