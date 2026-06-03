Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр

Украина взяла на себя широкие и всеобъемлющие обязательства в отношении венгерского меньшинства в Закарпатье. Если Киев внесет соответствующие изменения, венгерское правительство согласится на начало первого этапа переговоров о вступлении в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook, передает УНН.

Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной относительно расширения языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства, которое насчитывает сотни тысяч человек. Это соглашение является результатом нескольких недель интенсивных переговоров на уровне венгерских и украинских экспертов, в которых принимали участие политические организации венгерской общины Закарпатья и церкви

По его словам, украинское правительство обязалось в ближайшее время внедрить обсужденные меры в свое законодательство.

Благодаря этому наши соотечественники в Закарпатье будут иметь гораздо более широкие, чем раньше, права в области образования, культуры, использования языка и политики. Обязательства Украины будут отражены также в плане действий, который Украина должна выполнить перед Европейским Союзом. Если это произойдет, правительство Венгрии даст согласие на открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении в ЕС. Если Украине удастся закрыть все 33 раздела переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, наша страна проведет юридически обязательный референдум по этому вопросу