Решение США ослабить санкции против российской нефти вызывает большое беспокойство - Кошта

Решение американской администрации ослабить санкции против российской нефти увеличивает ресурсы Кремля для войны против Украины. Об этом написал президент Евросовета Антониу Кошта, передает УНН.

"Одностороннее решение США отменить санкции на экспорт российской нефти вызывает большое беспокойство, поскольку оно влияет на европейскую безопасность", - написал Кошта.

Он отметил, что рост экономического давления на Россию является решающим для того, чтобы Москва согласилась на серьезные переговоры по справедливому и прочному миру.

"Ослабление санкций увеличивает ресурсы России для осуществления военной агрессии против Украины", - настаивает Кошта.

США ослабляют ограничения на торговлю российской нефтью из-за кризиса в Персидском заливе. Это даст России дополнительные средства для финансирования войны в Украине.

