Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм

$44.300.0351.600.04
ukenru
2 июня, 18:57 • 22271 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 75646 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 47434 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 51235 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 50116 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 37528 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 40171 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 93684 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 65799 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 60033 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.1м/с
72%
751мм
Популярные новости
Швеция осудила массированную атаку россии на украинские города2 июня, 20:26 • 19928 просмотра
Спикер Сейма Польши призвал не обострять споры с Украиной из-за исторической политики2 июня, 20:59 • 26822 просмотра
В тамбовской области рф после атаки дронов загорелся завод, связанный с производством ракетных системVideo01:16 • 24517 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши04:27 • 15867 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм04:44 • 11176 просмотра
публикации
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 75646 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 93684 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 89571 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 87922 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 126597 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Олег Кипер
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Ливан
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 50503 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 58555 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 93176 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 87138 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 107013 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Золото
Фильм

Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм

Киев • УНН

 • 11286 просмотра

Иран запустил ракеты по Кувейту и Бахрейну, которые были перехвачены ПВО США. В ответ американские силы уничтожили станцию управления на острове Кешм.

Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм

США и Иран совершили новый обмен военными ударами, что поставило под угрозу усилия по сохранению хрупкого прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Центрального командования США, 2 июня Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна. Часть целей перехватили американские и бахрейнские системы ПВО, однако ни одна ракета не достигла своих целей. Также американские военные заявили о перехвате новой волны беспилотников, которые якобы направлялись к объектам США в Кувейте.

США ввели санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана из-за связей с КСИР03.06.26, 03:38 • 3340 просмотров

В ответ американские силы нанесли удар по наземной станции управления иранских войск на острове Кешм. В Центральном командовании назвали атаку актом самообороны и отметили, что среди американского персонала и техники потерь нет.

Обострение произошло на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла" в Ливане. По данным издания, разногласия между США и Израилем относительно условий завершения конфликта осложняют переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Иран настаивает, что ситуация в Ливане должна быть частью любого будущего мирного соглашения.

Израиль продолжил удары по Ливану, несмотря на призыв Трампа не атаковать Бейрут03.06.26, 02:16 • 2762 просмотра

На фоне новых боевых действий выросли опасения относительно безопасности судоходства через Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Цена на нефть марки Brent на этом фоне поднялась примерно на 1% и достигла 97 долларов за баррель.

США заявили об ударе по нефтяному танкеру, следовавшему в Иран03.06.26, 01:15 • 2694 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Теракт
Энергетика
Выборы в США
Израиль
Центральное командование США
Ливан
Кувейт
Бахрейн
Соединённые Штаты
Иран