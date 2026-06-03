Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм

США и Иран совершили новый обмен военными ударами, что поставило под угрозу усилия по сохранению хрупкого прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Центрального командования США, 2 июня Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна. Часть целей перехватили американские и бахрейнские системы ПВО, однако ни одна ракета не достигла своих целей. Также американские военные заявили о перехвате новой волны беспилотников, которые якобы направлялись к объектам США в Кувейте.

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В ответ американские силы нанесли удар по наземной станции управления иранских войск на острове Кешм. В Центральном командовании назвали атаку актом самообороны и отметили, что среди американского персонала и техники потерь нет.

Обострение произошло на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла" в Ливане. По данным издания, разногласия между США и Израилем относительно условий завершения конфликта осложняют переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Иран настаивает, что ситуация в Ливане должна быть частью любого будущего мирного соглашения.

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На фоне новых боевых действий выросли опасения относительно безопасности судоходства через Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Цена на нефть марки Brent на этом фоне поднялась примерно на 1% и достигла 97 долларов за баррель.

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