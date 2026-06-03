США заявили об ударе по нефтяному танкеру, следовавшему в Иран
Киев • УНН
Американский самолет поразил ракетой Hellfire танкер Lexie в Ормузском проливе. Судно игнорировало требования военных в рамках морской блокады портов Ирана.
Соединенные Штаты заявили, что нанесли удар по нефтяному танкеру Lexie под флагом Ботсваны, который направлялся в Иран через Ормузский пролив. Судно было выведено из строя в рамках введенной Вашингтоном морской блокады иранских портов, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По данным Центрального командования США (Centcom), американский самолет выпустил ракету Hellfire по машинному отделению незагруженного танкера после того, как его экипаж в течение 24 часов неоднократно игнорировал предупреждения и требования американских военных. Командование также обнародовало видео, на котором, по его утверждению, зафиксирован момент удара.
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В США отметили, что блокада всех судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них, действует с 13 апреля. По информации Centcom, с начала операции было выведено из строя шесть коммерческих судов, а еще 122 заставили изменить маршрут. Иран пока публично не комментировал инцидент.
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