Рубио оптимистично настроен относительно возможности возобновления ядерных переговоров с Ираном
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Ирана обсуждать ядерную программу. Переговоры осложняет нестабильность иранского руководства.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он оптимистично настроен относительно возможности возобновления ядерных переговоров с Ираном, несмотря на то, что шаткое прекращение огня в войне выглядит все более сомнительным, передает УНН со ссылкой на Guardian.
"Они согласились обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых всего месяц назад, всего год назад, они даже отказывались упоминать", – сказал Рубио комитету Сената США по международным отношениям. Он не стал вдаваться в подробности.
Однако он добавил, что это "не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к приемлемому соглашению", и что эти переговоры осложняются нестабильностью руководства Ирана.
