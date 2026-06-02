Рубио оптимистично настроен относительно возможности возобновления ядерных переговоров с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он оптимистично настроен относительно возможности возобновления ядерных переговоров с Ираном, несмотря на то, что шаткое прекращение огня в войне выглядит все более сомнительным, передает УНН со ссылкой на Guardian.

"Они согласились обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых всего месяц назад, всего год назад, они даже отказывались упоминать", – сказал Рубио комитету Сената США по международным отношениям. Он не стал вдаваться в подробности.

Однако он добавил, что это "не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к приемлемому соглашению", и что эти переговоры осложняются нестабильностью руководства Ирана.

