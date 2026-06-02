США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива — Рубио
Киев • УНН
Марко Рубио отверг возможность снятия санкций с Ирана только за открытие Ормузского пролива. Для этого Тегеран должен пойти на значительные ядерные уступки.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Иран не получит ослабления санкций за открытие Ормузского пролива, передает УНН со ссылкой на AP.
Сенатор-демократ Крис Мерфи настаивал на том, чтобы Рубио выяснил, какие стимулы, если таковые имеются, Вашингтон готов предложить Тегерану в обмен на сделку.
Рубио сказал, что любое ослабление санкций должно произойти после значительных уступок по ядерному вопросу и обогащенному урану.
"Получат ли они ослабление только в обмен на открытие Ормузского пролива?" — спросил Мерфи.
Рубио ответил: "Нет, это не обсуждалось. Этого не предлагали".
