Транзит через Ормузский пролив растет благодаря поддержке США и надеждам на перемирие — СМИ

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Судоходство восстанавливается благодаря консультациям с США и новостям о возможном перемирии. Четверть ранее заблокированных судов уже покинули регион.

Фото: Reuters

Судоходство через Ормузский пролив начинает восстанавливаться после нескольких месяцев напряженности в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, все больше судовладельцев решаются проходить через стратегически важный водный путь после консультаций с Центральным командованием США.

Американские военные не сопровождают коммерческие суда, однако дают им рекомендации по безопасному прохождению пролива. В то же время один из собеседников Bloomberg сообщил, что во время одного из рейсов к судам приблизились иранские скоростные катера, однако после появления американских вертолетов они отступили.

Судоходство постепенно восстанавливается

По словам участников рынка, через Ормузский пролив уже проходят суда компаний, которые не пользовались этим маршрутом с начала конфликта между США и Ираном. Некоторые корабли осуществляют как вход в Персидский залив, так и выход из него. Кроме того, государственные компании стран региона, в частности Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, продолжают транспортировку нефти и сжиженного природного газа через пролив.

Часть судов совершает рейсы с выключенными спутниковыми транспондерами, из-за чего официальная статистика может не отражать реальных объемов движения. В то же время данные мониторинга показывают, что по меньшей мере четверть неиранских судов, остававшихся заблокированными после начала конфликта, уже смогли покинуть регион.

Рынок реагирует на сигналы о договоренностях

Оптимизма добавляют сообщения о приближении США и Ирана к предварительному соглашению о продлении режима прекращения огня на 60 дней и начале переговоров по ядерной программе Тегерана. По информации Bloomberg, договоренность еще должен одобрить президент США Дональд Трамп.

Участники рынка считают, что в случае сохранения перемирия и стабилизации ситуации с безопасностью объемы перевозок через Ормузский пролив могут существенно вырасти, что повлияет на мировые поставки нефти, газа и других товаров.

