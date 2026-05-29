Иранский чиновник заявил, что соглашение с США еще не заключено

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил сегодня, что Вашингтон и Тегеран все еще поддерживают контакт, но меморандум о взаимопонимании между двумя странами еще окончательно не согласован, передает УНН со ссылкой на CNN.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он встречается с советниками в ситуационной комнате Белого дома, чтобы определить, соглашаться ли на сделку с Ираном. CNN сообщило в четверг, что стороны достигли предварительного соглашения об открытии Ормузского пролива и начале 60-дневного переговорного окна по ядерной программе Тегерана, но условия все еще требуют одобрения Трампа.

"Пока я с вами разговариваю, обмен сообщениями, конечно, продолжается, но окончательная договоренность еще не достигнута", – сказал Багаи иранскому государственному телевидению.

В пятницу Трамп заявил, что в рамках любого соглашения Иран "должен согласиться, что он никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы" и что "Ормузский пролив должен быть немедленно открыт" без каких-либо сборов или ограничений на движение, среди прочих положений.

Багаи заявил, что будущее перекрытого Ормузского пролива будет зависеть от стран Омана и Ирана, поскольку обе страны имеют план управления проходом через этот водный путь.

"Иран и Оман, как две ответственные страны, должны внедрить механизмы, которые защищают как их национальные интересы, так и безопасность как прибрежных стран, а также гарантируют международному сообществу безопасное судоходство по этому маршруту", – сказал Багаи.

Иранский чиновник добавил, что текущие переговоры между США и Ираном сосредоточены на прекращении войны, а ядерные вопросы на данный момент не обсуждаются.

