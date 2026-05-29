Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 26530 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 24101 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 26513 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 44246 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 60399 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 62200 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 88559 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 68108 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49468 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Иранский чиновник заявил, что соглашение с США еще не заключено

Киев • УНН

 • 558 просмотра

США и Иран обсуждают условия соглашения об открытии Ормузского пролива. На данный момент стороны сосредоточены на прекращении войны, но окончательного согласия еще нет.

Иранский чиновник заявил, что соглашение с США еще не заключено

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил сегодня, что Вашингтон и Тегеран все еще поддерживают контакт, но меморандум о взаимопонимании между двумя странами еще окончательно не согласован, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он встречается с советниками в ситуационной комнате Белого дома, чтобы определить, соглашаться ли на сделку с Ираном. CNN сообщило в четверг, что стороны достигли предварительного соглашения об открытии Ормузского пролива и начале 60-дневного переговорного окна по ядерной программе Тегерана, но условия все еще требуют одобрения Трампа.

"Пока я с вами разговариваю, обмен сообщениями, конечно, продолжается, но окончательная договоренность еще не достигнута", – сказал Багаи иранскому государственному телевидению.

В пятницу Трамп заявил, что в рамках любого соглашения Иран "должен согласиться, что он никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы" и что "Ормузский пролив должен быть немедленно открыт" без каких-либо сборов или ограничений на движение, среди прочих положений.

Оман заверил США, что не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив - Бессент28.05.26, 21:58 • 2980 просмотров

Багаи заявил, что будущее перекрытого Ормузского пролива будет зависеть от стран Омана и Ирана, поскольку обе страны имеют план управления проходом через этот водный путь.

"Иран и Оман, как две ответственные страны, должны внедрить механизмы, которые защищают как их национальные интересы, так и безопасность как прибрежных стран, а также гарантируют международному сообществу безопасное судоходство по этому маршруту", – сказал Багаи.

Иранский чиновник добавил, что текущие переговоры между США и Ираном сосредоточены на прекращении войны, а ядерные вопросы на данный момент не обсуждаются.

Трамп озвучил четыре важных условия для Ирана перед финальным решением по сделке29.05.26, 21:01 • 1740 просмотров

Антонина Туманова

