Иранский чиновник заявил, что соглашение с США еще не заключено
Киев • УНН
США и Иран обсуждают условия соглашения об открытии Ормузского пролива. На данный момент стороны сосредоточены на прекращении войны, но окончательного согласия еще нет.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил сегодня, что Вашингтон и Тегеран все еще поддерживают контакт, но меморандум о взаимопонимании между двумя странами еще окончательно не согласован, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он встречается с советниками в ситуационной комнате Белого дома, чтобы определить, соглашаться ли на сделку с Ираном. CNN сообщило в четверг, что стороны достигли предварительного соглашения об открытии Ормузского пролива и начале 60-дневного переговорного окна по ядерной программе Тегерана, но условия все еще требуют одобрения Трампа.
"Пока я с вами разговариваю, обмен сообщениями, конечно, продолжается, но окончательная договоренность еще не достигнута", – сказал Багаи иранскому государственному телевидению.
В пятницу Трамп заявил, что в рамках любого соглашения Иран "должен согласиться, что он никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы" и что "Ормузский пролив должен быть немедленно открыт" без каких-либо сборов или ограничений на движение, среди прочих положений.
Оман заверил США, что не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив - Бессент28.05.26, 21:58 • 2980 просмотров
Багаи заявил, что будущее перекрытого Ормузского пролива будет зависеть от стран Омана и Ирана, поскольку обе страны имеют план управления проходом через этот водный путь.
"Иран и Оман, как две ответственные страны, должны внедрить механизмы, которые защищают как их национальные интересы, так и безопасность как прибрежных стран, а также гарантируют международному сообществу безопасное судоходство по этому маршруту", – сказал Багаи.
Иранский чиновник добавил, что текущие переговоры между США и Ираном сосредоточены на прекращении войны, а ядерные вопросы на данный момент не обсуждаются.
Трамп озвучил четыре важных условия для Ирана перед финальным решением по сделке29.05.26, 21:01 • 1740 просмотров