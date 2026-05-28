Оман заверил США, что не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг, что получил заверения от Омана, что страна не планирует взимать плату за проход через Ормузский пролив, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Сегодня утром у меня состоялся телефонный разговор с послом Омана, и он заверил меня, что планов по введению платы за проход через пролив нет", — сказал Бессент журналистам на брифинге в Белом доме.

"Как он сказал, у наших стран 200 лет добрых отношений. Он хочет иметь еще 200 лет, и, знаете, я сказал ему, что это невозможный вариант, и он не хочет рисковать тем, что ни оманские граждане, ни оманские финансовые учреждения окажутся под санкциями", — сказал Бессент.



Ранее в четверг Бессент угрожал мерами Министерства финансов против Омана, если тот поддержит Иран в введении платы за проход через пролив. А в среду президент Дональд Трамп предостерег Оман от вмешательства в этот важнейший нефтяной маршрут, заявив: "Оман будет вести себя так же, как и остальные, или нам придется их взорвать".

Отвечая на вопрос о комментариях Трампа, Бессент заявил в четверг, что "президент хотел подчеркнуть свободу судоходства в проливе".