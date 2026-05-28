Иран заявил о проходе 23 судов через Ормузский пролив, но ограничил движение для «враждебных» стран
Киев • УНН
Тегеран заявил о проходе 23 судов под охраной КСИР и запрете движения для враждебных стран. Власти Ирана усилили контроль над стратегическим проливом.
Иран заявил, что за последние сутки через Ормузский пролив прошли 23 судна под "защитой безопасности" Тегерана. В то же время иранские власти предупредили, что кораблям "враждебных стран" запрещено пользоваться этим стратегическим морским путем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные иранские СМИ, пишет УНН.
Детали
Информационное агентство Mehr сообщило, что через пролив прошли нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда "после получения разрешения и под охраной ВМС КСИР". Однако независимо подтвердить эту информацию пока невозможно, так как большинство судов в районе пролива выключают транспондеры AIS, которые передают данные об их местонахождении.
Тегеран усиливает контроль над проливом
В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Персидский залив "принадлежит мусульманским странам региона", а присутствие военных США назвали "основной причиной нестабильности". Ранее государственный вещатель IRIB сообщил, что судам "враждебных стран" запрещено проходить через Ормузский пролив.
В то же время Иран заявил о готовности продолжать сотрудничество только с государствами, которые придерживаются "иранского порядка". На этом фоне, несмотря на переговоры о возможном соглашении между США и Ираном, Тегеран стремится сохранить более жесткий контроль над проливом, чем это было до начала конфликта.
