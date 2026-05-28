Трамп заявил, что США будут следить за ситуацией в Ормузском проливе и предостерег Оман

$44.280.0351.520.01
ukenru
19:00 • 8966 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 21188 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 27287 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 23181 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 35473 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
27 мая, 12:33 • 22101 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 43131 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 39900 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:08 • 17033 просмотра
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
Эксклюзив
27 мая, 10:12 • 19098 просмотра
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.7м/с
56%
746мм
Популярные новости
Развращал 10-летнюю дочь знакомых, пока ее родители спали в соседней комнате - киевлянину сообщили о подозрении27 мая, 13:10 • 5906 просмотра
Жара, охватившая Европу, войдет в историю — французские синоптики27 мая, 13:30 • 11544 просмотра
На пунктах пропуска с Польшей образовались очереди из сотен автомобилей - ГПСУ27 мая, 16:38 • 6948 просмотра
Непогода накрыла ряд областей Украины: поваленные деревья перекрывали дороги, падали на автоPhoto18:11 • 9386 просмотра
Удар рф по детской площадке в Херсоне - преступление попало на видеоVideo18:19 • 4250 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 35473 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 43131 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 39900 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности27 мая, 10:56 • 33863 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 53610 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 53610 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 42790 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 58573 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 71736 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 72904 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Социальная сеть

Трамп заявил, что США будут следить за ситуацией в Ормузском проливе и предостерег Оман

Киев • УНН

 • 728 просмотра

США будут следить за Ормузским проливом для сохранения свободного судоходства. Трамп предостерег Оман от попыток контролировать эти международные воды.

Трамп заявил, что США будут следить за ситуацией в Ормузском проливе и предостерег Оман

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для всех стран, а Соединенные Штаты будут "следить" за ситуацией в этом регионе. Об этом он сказал в ходе комментария журналистам, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Трамп подчеркнул, что не согласится ни на какое краткосрочное соглашение, которое позволило бы Ирану или Оману контролировать пролив.

Нет, пролив будет открыт для всех. Это международные воды. Никто не собирается их контролировать. Мы собираемся за этим следить

– заявил президент США.

В Иране заявили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 25 судов26.05.26, 22:45 • 3254 просмотра

В то же время Трамп предостерег Оман от возможного вмешательства в вопросы контроля над Ормузским проливом.

Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется его взорвать

– сказал он.

Ранее Иран заявлял, что вопрос управления Ормузским проливом не касается США и должен координироваться совместно с Оманом. Такую позицию накануне озвучил спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи.

США и Израиль нанесли удары по иранским судам в Ормузском проливе26.05.26, 02:48 • 3988 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Дональд Трамп
Оман
Соединённые Штаты
Иран