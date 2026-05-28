Трамп заявил, что США будут следить за ситуацией в Ормузском проливе и предостерег Оман

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для всех стран, а Соединенные Штаты будут "следить" за ситуацией в этом регионе. Об этом он сказал в ходе комментария журналистам, сообщает CNN, пишет УНН.

Трамп подчеркнул, что не согласится ни на какое краткосрочное соглашение, которое позволило бы Ирану или Оману контролировать пролив.

Нет, пролив будет открыт для всех. Это международные воды. Никто не собирается их контролировать. Мы собираемся за этим следить

В Иране заявили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 25 судов

В то же время Трамп предостерег Оман от возможного вмешательства в вопросы контроля над Ормузским проливом.

Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется его взорвать