Трамп заявил, что США будут следить за ситуацией в Ормузском проливе и предостерег Оман
Киев • УНН
США будут следить за Ормузским проливом для сохранения свободного судоходства. Трамп предостерег Оман от попыток контролировать эти международные воды.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для всех стран, а Соединенные Штаты будут "следить" за ситуацией в этом регионе. Об этом он сказал в ходе комментария журналистам, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Трамп подчеркнул, что не согласится ни на какое краткосрочное соглашение, которое позволило бы Ирану или Оману контролировать пролив.
Нет, пролив будет открыт для всех. Это международные воды. Никто не собирается их контролировать. Мы собираемся за этим следить
В то же время Трамп предостерег Оман от возможного вмешательства в вопросы контроля над Ормузским проливом.
Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется его взорвать
Ранее Иран заявлял, что вопрос управления Ормузским проливом не касается США и должен координироваться совместно с Оманом. Такую позицию накануне озвучил спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи.
