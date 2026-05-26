В Иране заявили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 25 судов
Киев • УНН
КСИР сообщил о проходе 25 судов через Ормузский пролив за последние сутки. Иранские силы заявляют об умном контроле и готовности к ударам.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник заявил, что 25 судов, включая нефтяные танкеры, прошли через Ормузский пролив в течение последних 24 часов, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В заявлении, опубликованном полуофициальным иранским агентством Tasnim News, ВМС КСИР сообщили, что суда, включая контейнеровозы, прошли по стратегическому водному пути в течение "последних суток" при координации и безопасности, обеспеченных их силами.
CNN отмечает, что не смогло независимо проверить количество судов.
ВМС КСИР также заявили, что они осуществляют то, что они назвали "разумным контролем" над Ормузским проливом, и предупредили, что "любой акт агрессии будет встречен сокрушительными ударами".
Добавим
Ормузский пролив является одним из важнейших судоходных узких мест в мире, причем значительная часть мировых поставок нефти и газа проходит через этот узкий водный путь.
