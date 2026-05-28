США нанесли новые удары по Ирану вблизи Ормузского пролива

Американские военные в среду нанесли новые удары по территории Ирана. Целью стал объект, который, по словам американского чиновника, представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

По словам представителя США, американские силы также перехватывали беспилотники, запущенные с территории Ирана. Детали относительно масштаба атаки или возможных последствий на данный момент не раскрываются.

Полуофициальное иранское агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило о по меньшей мере трех взрывах вблизи Бендер-Аббаса – стратегического порта и военно-морской базы Ирана у Ормузского пролива. По данным агентства, взрывы прогремели около 1:30 ночи по местному времени.

После этого в районе Бендер-Аббаса ненадолго активировали системы противовоздушной обороны.

Точное местонахождение и источник этих звуков до сих пор неизвестны, и дальнейшие действия продолжаются для их определения