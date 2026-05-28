Президент внес законопроект №0376 о ратификации кредитного соглашения с Евросоюзом. Документ предусматривает привлечение макрофинансовой помощи до 90 млрд евро.

Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о ратификации кредитного соглашения с Европейским Союзом, сообщается на сайте парламента в четверг, пишет УНН.

Детали

Президентский законопроект о ратификации соглашения о займе на поддержку Украины между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, как кредитором и меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи в рамках займа на поддержку Украины) зарегистрирован под №0376 от 28 мая.

Проект определяет рамки "для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа на поддержку Украины", согласно пояснительной записке.

Как указано, заключение и последующее вступление в силу соглашения о займе и меморандума о взаимопонимании после их ратификации "позволит Украине в 2026-2027 годах привлечь от Европейского Союза до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала".

В частности, в рамках Меморандума о взаимопонимании объем макрофинансовой помощи составит до 8,35 млрд евро. Основанием для получения помощи является Регламент (ЕС) № 2026/467 от 24.02.2026, который вводит усиленное сотрудничество по инициированию займа на поддержку Украины на 2026-2027 годы на общую сумму до 90 млрд евро.

В рамках этого инструмента имплементационным решением Совета (ЕС) № 2026/919 от 23.04.2026 об одобрении помощи Украине во внедрении стратегии финансирования Украины была положительно оценена стратегия финансирования Украины на 2026 год, а также определен общий объем поддержки на 2026 год в размере до 45 млрд евро, который распределяется на два ключевых компонента:

  • оборонная часть (до 28,3 млрд евро) – направляется на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;
    • бюджетная часть (16,7 млрд евро) – направляется на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

      В то же время равномерное распределение финансирования бюджетной части осуществляется через два инструмента:

      • до 8,35 млрд евро предоставляется непосредственно как макрофинансовая помощь (что является предметом указанного меморандума);
        • до 8,35 млрд евро – дополнительно через механизм Ukraine Facility.

          Финансовый механизм инструмента займа на поддержку Украины базируется на привлечении Европейской комиссией ресурсов на международных рынках капитала. Использование наивысшего кредитного рейтинга Европейского Союза (ААА) позволяет обеспечить привлечение финансового ресурса на максимально благоприятных условиях.

          В то же время расходы на обслуживание этих заимствований (проценты) полностью покрываются за счет бюджета ЕС, а погашение основной суммы кредита будет осуществляться Украиной исключительно после получения репараций от российской федерации.

          Как указано в пояснительной записке, учитывая приведенное, инструмент займа на поддержку Украины устанавливает рамку для привлечения займа от ЕС, источником погашения которого являются репарации российской федерации за ущерб, нанесенный в результате полномасштабной агрессии. До получения таких репараций предусмотрено, что обслуживание привлеченного ресурса будет осуществляться за счет средств ЕС.

          Следовательно, соответствующая помощь имеет юридический статус долгосрочного льготного займа, однако фактически для Государственного бюджета Украины она имеет характер грантовой поддержки и будет отражаться как доходы государственного бюджета. Поскольку текущее обслуживание осуществляется ЕС, а возврат средств отсрочен до момента фактической уплаты репараций агрессором, реализация этих актов не создает реальной долговой нагрузки и не потребует дополнительных расходов бюджета Украины, отмечается в пояснительной записке.

          Как сообщается, "реализация соглашения о займе и меморандума о взаимопонимании будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных заинтересованным органам в Государственном бюджете Украины на соответствующий год".

