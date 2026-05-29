США пригрозили ударами по минным судам Ирана в Ормузском проливе

Американские военные заявили о готовности наносить удары по судам, участвующим в установке морских мин в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предупреждение Центрального командования США (CENTCOM), пишет УНН.

Детали

В заявлении отмечается, что Иран продолжает препятствовать работам по разминированию и безопасному судоходству через стратегически важный пролив.

Любое судно, которое будет замечено как занимающееся минной деятельностью или поддерживающее ее, будет мишенью для американских войск в целях самообороны – подчеркнули в CENTCOM.

Напряженность в регионе остается высокой

Американское командование сообщило, что военные операции будут проводиться в районе к северу от полуострова Мусандам в Омане. В то же время уровень угрозы для морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим.

Ранее Иран заявил об установке мин на наиболее загруженных маршрутах пролива. В понедельник американские военные атаковали суда, которые, по их данным, занимались минированием акватории. Тогда, как сообщается, погибли несколько иранских военнослужащих.

Иранский чиновник заявил, что соглашение с США еще не заключено