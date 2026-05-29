Генсек ООН надеется, что дипломатия в отношении Ирана положит конец конфликту и откроет Ормузский пролив

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "очень надеется", что дипломатические усилия, направленные на продолжение прекращения огня в иранской войне, "победят". Об этом заявил журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.

"Мы надеемся увидеть конец этого конфликта, — сказал он, — и мы хотим увидеть повторное открытие Ормузского пролива для свободного и беспрепятственного судоходства".

Напомним

Министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар встретился сегодня со своим американским коллегой Марко Рубио, в то время как президент США Дональд Трамп дал понять, что он движется к "окончательному решению" по предварительному соглашению с Ираном.

