Суд избрал меры пресечения сотрудникам БЭБ, разоблаченным на взятках

Суд избрал меры пресечения сотрудникам Бюро экономической безопасности Украины, разоблаченным на получении неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, старшему детективу ТУ БЭБ в Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога. По данным следствия, он требовал 15 тыс. долларов США за непривлечение мужчины к уголовной ответственности.

Аналитику БЭБ Украины, подозреваемому в получении 2 тыс. долларов США за "решение вопроса" с выдачей лицензии на хранение горючего, суд избрал круглосуточный домашний арест.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о разоблачении двух работников Бюро экономической безопасности Украины, которые использовали служебное положение и связи для получения взяток, речь идет о двух отдельных уголовных производствах.