Трамп заявил, что санкции против Ирана не будут ослаблены, если он передаст уран
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о невозможности отмены санкций против Ирана в обмен на запасы урана. Президент США подтвердил эту позицию в интервью PBS News.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не получит смягчения санкций, если откажется от своих запасов высокообогащенного урана, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Нет, нет, ни в коем случае. Никакого смягчения санкций нет", — сказал Трамп в телефонном интервью PBS News в среду, отвечая на вопрос, означает ли нынешняя схема, что Иран откажется от своего высокообогащенного урана в обмен на смягчение санкций.
Иран согласился утилизировать высокообогащенный уран в рамках переговоров с США25.05.26, 03:37 • 14997 просмотров
"Они откажутся от своего высокообогащенного урана не в обмен на смягчение санкций. Нет, нет, ни в коем случае", — добавил он.
Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана должен быть уничтожен на месте или передан США26.05.26, 04:55 • 4940 просмотров