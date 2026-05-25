Иран согласился утилизировать высокообогащенный уран в рамках переговоров с США

Иран согласился утилизировать обогащенный уран для сделки с США. Договоренность предусматривает разблокирование Ормузского пролива и ограничение ядерной программы.

Иран в принципе согласился утилизировать высокообогащенный уран в ходе переговоров со США о возможном мирном соглашении. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа, пишет УНН.

По словам американского чиновника, Вашингтон считает, что верховный лидер Ирана уже одобрил общий формат будущего соглашения, однако окончательные детали еще не согласованы. В Белом доме отмечают, что подписание документа в ближайшие дни маловероятно, так как переговоры остаются сложными и "разочаровывающе медленными".

Предварительно договоренность предусматривает два этапа. Первым должно стать открытие Ормузского пролива в обмен на снятие американской блокады, после чего стороны перейдут к переговорам об ограничении ядерной программы Ирана. США настаивают, чтобы Тегеран полностью избавился от запасов высокообогащенного урана и выполнил другие требования в сфере ядерной безопасности.

В Вашингтоне заявляют, что будущая сделка будет "лучше" ядерного договора 2015 года времен Барака Обамы. В то же время вопрос размораживания иранских активов и возможного ослабления санкций пока остается открытым. В переговорах участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

