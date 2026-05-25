Республиканцы раскритиковали новую сделку Трампа по Ирану
Киев • УНН
Республиканцы критикуют Трампа за мягкие условия нового соглашения с Ираном. План предусматривает прекращение огня и передачу запасов обогащенного урана.
Новое мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Ирану вызвало острую критику среди части Республиканской партии, которая считает предложенные условия слишком мягкими для Тегерана. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
После заявлений Трампа о том, что договоренность с Ираном "в значительной степени согласована", ряд республиканских сенаторов и бывших чиновников начали открыто говорить о риске того, что война завершится без достижения стратегических целей США. В частности, сенатор Тед Круз заявил, что если Иран сохранит возможность обогащать уран и контролировать Ормузский пролив, это станет "катастрофической ошибкой".
Трамп заявил, что США не будут "спешить с заключением сделки" с Ираном24.05.26, 19:10 • 3512 просмотров
Сенатор Линдси Грэм также выступил против любого соглашения, которое позволит Ирану остаться доминирующей силой в регионе. Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер назвал идею 60-дневного прекращения огня "катастрофой" и заявил, что результаты американской операции могут быть "напрасными".
Трамп защищает переговоры с Тегераном
Сам Трамп отверг критику и заявил, что сделка еще не завершена и требует времени для доработки.
Обе стороны должны не спешить и сделать все правильно. Ошибок быть не может!
Он также подчеркнул, что американская военная блокада иранских портов будет оставаться в силе до подписания окончательной договоренности.
По данным AP, предварительный план предусматривает завершение войны, возобновление работы Ормузского пролива и передачу Ираном запасов высокообогащенного урана. Детали соглашения должны согласовываться в течение следующих 60 дней. В то же время критики Трампа внутри Республиканской партии опасаются, что Тегеран получит политические и экономические преимущества без реального демонтажа своей ядерной программы.
Рубио анонсировал "хорошие новости" по Ирану и Ормузскому проливу24.05.26, 11:49 • 4310 просмотров
Бывший госсекретарь Майк Помпео заявил, что новое соглашение напоминает ядерный пакт времен Барака Обамы, из которого Трамп вышел во время первого президентского срока. Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон также раскритиковал переговоры, заявив, что аятоллы могут "одержать значительную победу". В свою очередь госсекретарь Марко Рубио заверил, что администрация Трампа не допустит появления у Ирана ядерного оружия.
Иран опроверг заявление Трампа о полном открытии Ормузского пролива24.05.26, 02:40 • 11076 просмотров