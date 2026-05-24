Генсек Совета Европы заявил, что новые удары РФ по Киеву свидетельствуют об очередной эскалации войны
Киев • УНН
Ален Берсе назвал удары по Киеву и ракету «Орешник» серьезной эскалацией. Он подчеркнул, что мир невозможен без наказания за преступление агрессии.
Последние массированные удары России по Киеву знаменуют очередную серьезную эскалацию войны. Об этом заявил генсек Совета Европы Ален Берсе в соцсети Х, пишет УНН.
Сообщения об использовании ракеты "Орешник" свидетельствуют о дальнейшем и крайне тревожном развитии событий. Хотя мир сегодня может казаться далеким, украинцы должны понимать, что перспектива справедливого мира не может быть разрушена запугиванием или силой
Генсек Совета Европы подчеркнул, что "устойчивый мир не может быть построен на безнаказанности".
Ответственность должна быть частью любого будущего урегулирования. В связи с этим недавнее решение по Специальному трибуналу Совета Европы по преступлению агрессии, поддержанное 36 странами и ЕС, является важным шагом
