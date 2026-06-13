"Переговоры и встречи не должны быть пустыми": Зеленский анонсировал активную дипломатию в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал активную дипломатическую неделю для Украины как на уровне ЕС, так и на уровне G7, а впоследствии – на саммите ЕС и в Анкаре – на саммите НАТО, подчеркнув, что "переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть не пустыми", пишет УНН.

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"Готовимся уже сейчас к дипломатическим событиям следующей недели – должно быть очень активно, начиная с понедельника. Евросоюз подтвердил готовность открыть первый кластер, и это дает новое движение нашим переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз. Мы сделали абсолютно все для этого прогресса, и я благодарен всем, кто помогал, и всем, кто работает на наше государство", - отметил Зеленский в традиционном вечернем обращении в субботу.

Украина, подчеркнул Президент, "готова к открытию шести кластеров, и мы рассчитываем, что этим летом сможем достичь больше результатов для нашей интеграции в Европейский Союз". "По крайней мере, с нашей стороны не будет никаких затягиваний. И очень важно, чтобы партнеры тоже чувствовали полное значение этого процесса", - указал он.

"Среди всех европейских наций, которые уже присоединились к Европейскому Союзу или видят для себя такую перспективу, именно Украина отдает ради Европы больше всего. Мы не просто проводим внутренние реформы и не просто проходим через трансформацию – мы воюем за свое государство, за свою независимость и за свое право самостоятельно выбирать для себя путь и быть Европой. И это наше право – одновременно и право каждого народа нашего региона, мы воюем за свою и их свободу, за Европу для себя и для них – и для Балтийских государств, и для Польши, и для Венгрии и Словакии, для Румынии и Молдовы. Для народов Кавказа. Именно поэтому судьба Европы решается здесь, решается в Украине, в этой войне и в том, как эта война завершится и будут ли у россии после этой войны еще силы и желание посягать на жизнь Украины и других соседей, на всю нашу Европу", - указал Зеленский.

Именно поэтому мы должны завершить эту войну достойно и с гарантированной безопасностью. И об этом будем говорить с партнерами в рамках саммита Группы семи во Франции и впоследствии на саммите Евросовета и в Анкаре – на саммите НАТО. Переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть не пустыми. Мы наполняем их содержанием и ожидаем содержания от партнеров. Политический прогресс в нашем взаимодействии, в частности в формате Drone Deals, новые санкции против россии, новая поддержка для Украины, прежде всего поддержка ПВО и нашей дальнобойности - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул: "Мы доказываем, что украинская дальнобойность имеет решающее значение, сейчас в мидлстрайках на всю глубину временно оккупированной территории и в дипстрайках против российских нефтяных объектов и военных предприятий".

"Были в эти сутки хорошие попадания у СБУ – в нашем временно оккупированном Крыму. И у нашей армии – по территории самой россии: в Волгоградском и Краснодарском регионах, именно против нефтяных объектов", - отметил он в этом контексте.

Июнь-июль должны быть результативными для Украины и для всей нашей Европы. Спасибо всем, кто с нами – кто с Украиной! Спасибо нашим воинам за меткость и силу на позициях - подчеркнул Зеленский.

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