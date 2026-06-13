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"Вызовы безопасности со стороны россии - не на год и не на пять": Зеленский указал на новые базы рф и критическую роль Украины для Европы

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Зеленский заявил о строительстве новых баз рф вблизи Европы. Он подчеркнул важность опыта Украины на фоне защиты от длительной агрессии москвы.

"Вызовы безопасности со стороны россии - не на год и не на пять": Зеленский указал на новые базы рф и критическую роль Украины для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику, и подчеркнул на этом фоне важность Украины, ее опыта и возможностей для Европы, пишет УНН.

Мы слышим от многих лидеров, что не только Европа нужна Украине, но и Украина нужна Европе, и это правда. И учитывая долгосрочные намерения россии – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы уже даже там, где военных баз не было в советское время, – это точно свидетельствует, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно

- отметил Зеленский в традиционном вечернем обращении в субботу.

По его словам, "нужно все это принимать во внимание".

Вызовы безопасности от россии – не на год и не на пять лет. россия выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику. Ничего другого из москвы не слышно

- указал Зеленский.

"Разве что они пытаются подкупить тех или иных политиков теми или иными выгодами. Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали россии интересы своих наций и общие интересы Европы, - продолжил Президент. - В конечном итоге они проиграют, как Орбан, но многие все равно пытаются подружиться с путинскими кошельками и закрывают глаза на то, что происходит реально. Я хочу поблагодарить всех тех, кто все же борется за свои народы и за интересы Европы, и за безопасность в Европе, безопасность с Украиной".

В то же время Зеленский, на фоне ожиданий официального открытия переговоров о вступлении в ЕС в понедельник, заявил, что сейчас хочет "персонально поблагодарить президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Евросовета Антониу Кошту за совместную работу и всех европейских лидеров, каждого и каждую, кто принимает сильные и справедливые решения". "Поздравляю также и Молдову с этим прогрессом. Украина и Молдова вместе преодолевают эту дистанцию до полноценного вступления в Европейский Союз", - подчеркнул Президент.

Сибига раскрыл роль вступления в ЕС как гарантии прав венгров на Закарпатье13.06.26, 20:59 • 1810 просмотров

Юлия Шрамко

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