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Сибига раскрыл роль вступления в ЕС как гарантии прав венгров на Закарпатье

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Украина и Венгрия заключили соглашение о правах меньшинств для открытия переговоров с ЕС. Сибига назвал членство в блоке лучшей гарантией для венгерского меньшинства на Закарпатье.

Сибига раскрыл роль вступления в ЕС как гарантии прав венгров на Закарпатье

Лучшей гарантии прав венгерского меньшинства на Закарпатье, чем вступление Украины в ЕС, нет, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, реагируя на разблокирование Венгрией пути к официальному открытию переговоров о присоединении Украины к блоку после соглашения Будапешта и Киева относительно прав венгерского меньшинства, пишет УНН.

Благодаря историческому выбору, сделанному венгерским народом в апреле, Украина и Венгрия теперь имеют возможность открыть новую главу в двусторонних отношениях - на основе добрососедства, взаимного уважения и общего европейского будущего. Нет лучшей гарантии прав венгерского меньшинства на Закарпатье, чем вступление Украины в Европейский Союз. Это служит национальным интересам обеих наших стран и народов, укрепляет Европу и приближает мир. Двигаемся вперед вместе

- написал глава МИД Сибига в X.

Так он ответил на заявление венгерской коллеги.

"За последние несколько недель мы достигли соглашения с Украиной относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье, которое также было включено в План действий ЕС по меньшинствам Украины. Вчера вечером все государства-члены ЕС, включая Венгрию, согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении как с Украиной, так и с Молдовой. Это создает возможность для перезагрузки и построения наших двусторонних отношений на новом фундаменте", - указала глава МИД Венгрии Анита Орбан в X.

Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что "историческое соглашение между Венгрией и Украиной относительно образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины на Закарпатье теперь формализовано".

"В официальной дипломатической ноте украинская сторона обязалась выполнить все положения соглашения, а также включила их в План действий ЕС по меньшинствам. Всего за несколько недель нам удалось решить проблему, которую правительство Орбана не могло решить в течение десяти лет", - написал Мадьяр в соцсетях.

Венгрия разблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС благодаря новому соглашению13.06.26, 13:48 • 4208 просмотров

Европейский Союз, как ожидается, должен начать официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой в понедельник, 15 июня, после снятия блокады Венгрией.

"Первый кластер переговоров о вступлении - ЕС одобрил позитивное решение. Единогласно и в соответствии с процедурами. Далее - решения по следующим кластерам и их закрытие. А там - и само вступление в ЕС. В понедельник межправительственная конференция, где торжественно будет объявлено об этом решении. Вступление в ЕС становится все более реалистичным!" - написал в соцсетях вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Кипр, который сейчас председательствует в Совете ЕС, объявил в пятницу, что государства-члены согласовали общую позицию по первому этапу переговоров, тем самым завершив необходимую подготовку.

Украина поприветствовала решение по первому кластеру переговоров о вступлении в ЕС и отметила роль Венгрии04.06.26, 10:37 • 3922 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в социальных сетях партнеров своей страны в ЕС. "Украина делает то, что необходимо, и важно, чтобы ЕС также держал свое слово", – написал он.

Президент Украины заявил, что начало переговоров обеспечивает "значительную политическую и моральную поддержку нашему государству и нашему народу".

Президент Молдовы Майя Санду также поприветствовала это решение в сообщении в X, написав: "Мы выполнили работу, и мы будем продолжать проводить реформы".

ЕС официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой в июне 2024 года, но начало первого этапа переговоров с Украиной было заблокировано венгерским вето. Только после поражения на выборах бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в апреле процесс снова начал двигаться вперед.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на прошлой неделе объявил о достижении соглашения с Украиной по усилению прав меньшинств этнических венгров в Украине. Мадьяр сделал такое соглашение условием для согласия на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр03.06.26, 21:20 • 48066 просмотров

Юлия Шрамко

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