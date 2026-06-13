Венгрия разблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС благодаря новому соглашению

Венгрия и Украина официально завершили согласование исторического соглашения о правах венгерского национального меньшинства на Закарпатье. После достижения договоренностей Будапешт поддержал открытие первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Daily News Hungary, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что украинская сторона официально взяла на себя обязательство выполнить все положения договоренности и включила их в свой план действий по правам национальных меньшинств в рамках евроинтеграционного процесса.

Историческое соглашение между Венгрией и Украиной относительно образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины Закарпатья получило официальный статус — написал Мадьяр в соцсетях.

По его словам, документ предусматривает комплексное урегулирование вопросов, связанных с правами примерно 100 тысяч этнических венгров, проживающих в Закарпатской области.

Споры вокруг прав венгерского меньшинства были одним из главных раздражителей в отношениях между Киевом и Будапештом на протяжении последнего десятилетия. Венгерская сторона неоднократно заявляла, что изменения в украинском законодательстве в сфере образования и языка ограничили права национальной общины.

Мадьяр подчеркнул, что его правительству удалось завершить переговорный процесс за несколько недель.

За несколько недель мы смогли решить проблему, которую правительство Орбана не могло решить за десять лет — отметил он.

После достижения договоренностей Венгрия дала согласие на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС. В то же время венгерский премьер заметил, что путь к членству будет длительным, и привел пример Черногории, которая ведет переговоры о вступлении с 2012 года.

Ожидается, что уже в ближайшее время Европейский Союз откроет первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы.

Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовали это решение. В совместном заявлении они назвали открытие переговоров важным шагом вперед для Евросоюза и отметили продолжение реформ в Украине и Молдове, несмотря на сложные вызовы.

Европейские лидеры также подчеркнули, что дальнейшее расширение ЕС является стратегической инвестицией в мир, безопасность и благополучие Европы.

Венгрия разблокировала вступление Украины в ЕС после утверждения защиты нацменьшинств — Мадьяр