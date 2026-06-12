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Венгрия разблокировала вступление Украины в ЕС после утверждения защиты нацменьшинств — Мадьяр

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Петер Мадьяр согласовал открытие переговорного кластера для Украины после изменения плана защиты меньшинств. Выполнение условий будут контролировать Еврокомиссия и ЕР.

Венгрия разблокировала вступление Украины в ЕС после утверждения защиты нацменьшинств — Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласовал открытие первого переговорного кластера для Украины после решения Киева об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

Детали

По словам Мадьяра, за несколько недель его правительству удалось решить то, что его предшественнику Виктору Орбану не удавалось за десять лет, и права венгерского меньшинства теперь гарантированы.

Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров стало официальным. Украинская сторона взялась за реализацию всех пунктов в официальном отчете и включила соглашение в План действий ЕС по меньшинствам. За несколько недель удалось решить дело, которое правительство Орбана не смогло решить за десять лет

— отметил глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что выполнение обязательств, предусмотренных договоренностью, отныне стало также требованием Европейского Союза. Как отметил Мадьяр, выполнение этих обязательств в будущем будут постоянно контролировать Еврокомиссия и Европейский совет.

Если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства по правам венгерского меньшинства, она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз

— заявил Мадьяр.

Он добавил, что открытие первого переговорного кластера является лишь первым шагом в долгом и сложном процессе.

Напомним

ЕС единогласно согласовал открытие первого переговорного кластера для Украины 15 июня. Решения по остальным пяти направлениям будут приняты в июне-июле.

Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр03.06.26, 21:20 • 48057 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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