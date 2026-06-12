Венгрия разблокировала вступление Украины в ЕС после утверждения защиты нацменьшинств — Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласовал открытие первого переговорного кластера для Украины после решения Киева об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

По словам Мадьяра, за несколько недель его правительству удалось решить то, что его предшественнику Виктору Орбану не удавалось за десять лет, и права венгерского меньшинства теперь гарантированы.

Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров стало официальным. Украинская сторона взялась за реализацию всех пунктов в официальном отчете и включила соглашение в План действий ЕС по меньшинствам. За несколько недель удалось решить дело, которое правительство Орбана не смогло решить за десять лет

Он подчеркнул, что выполнение обязательств, предусмотренных договоренностью, отныне стало также требованием Европейского Союза. Как отметил Мадьяр, выполнение этих обязательств в будущем будут постоянно контролировать Еврокомиссия и Европейский совет.

Если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства по правам венгерского меньшинства, она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз