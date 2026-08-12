Масштабная утечка данных в Польше затронула почти 19 миллионов человек

Масштабная утечка данных в польской системе MyDr, которую используют врачи и медицинские учреждения, могла затронуть почти 19 миллионов человек, заявил министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский 12 августа. О масштабах инцидента сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

По словам министра, система содержала конфиденциальные медицинские данные, в частности информацию о рецептах, запланированных приёмах, назначенных лекарствах и документах, которые пациенты предъявляли врачам.

Произошла беспрецедентная утечка данных, которая затронула почти 19 миллионов человек - заявил Гавковский.

Он уточнил, что компания подтвердила кражу 19 миллионов записей, содержащих различные фрагменты информации, которые могут быть связаны между собой.

Украдено более 2 терабайт данных

По словам Гавковского, объём украденной базы превышает 2 терабайта. При этом польские власти пока не располагают признаками того, что инцидент стал следствием внешней атаки.

Сегодня нет никаких признаков того, что мы имеем дело с внешней атакой - сказал министр.

Он добавил, что причиной могли стать человеческая ошибка, системный сбой, саботаж или недосмотр компании.

После утечки началось информирование врачей, которые пользовались MyDr. Речь идёт примерно о 12 тысячах медицинских учреждений. При этом они продолжают работать в обычном режиме.

Расследование проводит Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Министерство цифровых дел также рекомендует гражданам проверить, попали ли их данные в украденную базу, и при необходимости заблокировать номер PESEL.

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