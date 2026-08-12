Масштабная утечка данных в Польше затронула почти 19 миллионов человек
Киев • УНН
Министр цифровых дел Польши сообщил об утечке данных в медицинской системе MyDr, которая затронула почти 19 миллионов человек. Похищено более 2 терабайт информации, расследование продолжается.
Масштабная утечка данных в польской системе MyDr, которую используют врачи и медицинские учреждения, могла затронуть почти 19 миллионов человек, заявил министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский 12 августа. О масштабах инцидента сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
По словам министра, система содержала конфиденциальные медицинские данные, в частности информацию о рецептах, запланированных приёмах, назначенных лекарствах и документах, которые пациенты предъявляли врачам.
Произошла беспрецедентная утечка данных, которая затронула почти 19 миллионов человек
Он уточнил, что компания подтвердила кражу 19 миллионов записей, содержащих различные фрагменты информации, которые могут быть связаны между собой.
Украдено более 2 терабайт данных
По словам Гавковского, объём украденной базы превышает 2 терабайта. При этом польские власти пока не располагают признаками того, что инцидент стал следствием внешней атаки.
Сегодня нет никаких признаков того, что мы имеем дело с внешней атакой
Он добавил, что причиной могли стать человеческая ошибка, системный сбой, саботаж или недосмотр компании.
После утечки началось информирование врачей, которые пользовались MyDr. Речь идёт примерно о 12 тысячах медицинских учреждений. При этом они продолжают работать в обычном режиме.
Расследование проводит Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Министерство цифровых дел также рекомендует гражданам проверить, попали ли их данные в украденную базу, и при необходимости заблокировать номер PESEL.
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