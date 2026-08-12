Польша пригрозила Маску пересмотром расходов на Starlink из-за дискриминации

Польское правительство пригрозило пересмотреть ежегодные расходы на Starlink после того, как компания исключила Польшу из общей европейской зоны роуминга, передает УНН.

Илон Маск, большой человек, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть решение о выплате тебе 50 миллионов долларов в год за твои услуги - написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в X.

Гнев министра последовал после решения Starlink исключить Польшу из общей европейской зоны роуминга, которая охватывает более 30 стран, включая Германию, Чехию, Словакию и Литву.

Как указано на сайте Starlink, Польша не входит в регион для путешествий в рамках плана "Мобильный".

"Аккаунты, зарегистрированные в Польше, рассматриваются как аккаунты, предназначенные только для использования в Польше", — указано на сайте.

Сообщается, что если ваш аккаунт зарегистрирован в Польше, использование в других странах Европы рассматривается как международное путешествие в соответствии с вашим планом.

Тариф "Мобильный 100 ГБ": предназначен для использования в пределах Польши. Международное использование не предусмотрено. Чтобы путешествовать за пределами Польши, перейдите на план "Мобильный Безлимитный", активируйте план "Приоритет" или измените страну регистрации аккаунта.

Тариф "Мобильный Безлимитный": пользование в Польше, а также до 30 дней за пределами Польши в рамках одной поездки. Через 30 дней перейдите на план "Приоритет", измените страну регистрации аккаунта или вернитесь в Польшу, чтобы начать отсчет 30 дней заново.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в социальной сети X заявил, что "если SpaceX и Маск хотят работать в Польше, пользоваться польским рынком и зарабатывать на польских клиентах, он должен относиться к ним честно и на равных условиях".

"С 17 августа поляки, пользующиеся Starlink Roam, окажутся в худшем положении, чем клиенты из других европейских стран: дополнительные формальности, обязанность сообщать о поездках и проверка документов. Я не принимаю ответов, что так просто должно быть. Поэтому я обратился к SpaceX с просьбой срочно восстановить равные условия для польских клиентов компании. Если причиной являются "местные регуляторные требования", я ожидаю указания конкретных нормативных актов. Общих объяснений недостаточно. К польским гражданам нельзя относиться хуже лишь потому, что так решила глобальная корпорация", — написал Гавковский.

Он добавил, что новые технологии открывают перед людьми огромные возможности, но вместе с ними глобальные компании получили огромную власть над условиями, в которых мы работаем, общаемся, путешествуем и пользуемся услугами.

"И именно поэтому обязанностью государства является реагировать на любые проявления неравного отношения к клиентам, рыночные манипуляции или другие действия, противоречащие рыночной этике. Польша — не рынок второго сорта. Польские клиенты — не клиенты второго сорта", — добавил министр.

Напомним

Американский миллиардер Илон Маск не позволил Украине использовать Starlink для наведения ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет. Такое решение усложняет "охоту" на мобильные цели в российском тылу, однако не останавливает украинскую кампанию дальнобойных ударов.