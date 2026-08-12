В Киеве из-за атаки РФ дронами есть повреждения в одном из районов
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева в результате падения обломков вражеского БПЛА повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших устанавливается, пожара нет.
В Киеве, оказавшемся под атакой реактивных дронов рф, зафиксировали последствия российского удара в одном из районов, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко, что подтвердили в КГВА, пишет УНН.
В Дарницком районе в результате падения вражеского БпЛА повреждено нежилое помещение. Пожара нет. Экстренные службы направляются на место
В КГВА подтвердили: "В Дарницком районе зафиксировано повреждение нежилого помещения в результате падения обломков БпЛА".
"Информация о пострадавших устанавливается", - указали в КГВА.
Киев под атакой дронов рф, работает ПВО12.08.26, 13:11 • 2614 просмотров