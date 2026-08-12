Киев под атакой дронов рф, работает ПВО
Киев • УНН
В среду Киев атаковали российские дроны, в городе работает ПВО. Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.
Киев подвергся атаке БПЛА со стороны рф, в столице работает ПВО, сообщили в среду в КГВА и мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.
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В Киеве воздушная тревога. В сети сообщают о взрывах в городе.
ВС ВСУ предупреждали Киев о группе реактивных БПЛА.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", — отметили в КГВА.
"В столице силы ПВО работают по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!" — добавил Кличко в соцсетях.
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