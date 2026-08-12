Киев под атакой дронов рф, работает ПВО

$44.870.0451.760.02
ukenru
11:00 • 4372 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
09:58 • 10210 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
09:49 • 10271 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
08:09 • 14879 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Эксклюзив
06:13 • 19887 просмотра
Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки
05:31 • 18335 просмотра
Трамп подтвердил секретный рейс из Турции с самолётом-приманкой
12 августа, 01:38 • 15787 просмотра
Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США
12 августа, 00:14 • 14286 просмотра
россияне атаковали Запорожье, повреждены торговый центр и частный домPhoto
11 августа, 17:36 • 32164 просмотра
Украина соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности - отчёт Госдепартамента США
11 августа, 16:00 • 32087 просмотра
Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4.5м/с
35%
752мм
Популярные новости
США нанесли ракетный удар Hellfire по грузовому судну, направлявшемуся в Иран12 августа, 01:16 • 15226 просмотра
Республиканцы Южной Каролины выбирают кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма12 августа, 02:16 • 15851 просмотра
США прогнозируют перебои с поставками нефти из-за войны в Иране до 2027 года12 августа, 02:37 • 15395 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto07:57 • 12011 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto09:15 • 10893 просмотра
публикации
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex11:00 • 4320 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto09:15 • 11461 просмотра
Мания затмения охватила страны Европы - миллионы людей готовятся к "событию века"Video08:29 • 7594 просмотра
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны11 августа, 13:10 • 38534 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11 августа, 11:20 • 45572 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Ярослав Качиньский
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Япония
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto07:57 • 12472 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 18843 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 152071 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 88398 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 97812 просмотра
Актуальное
Шахед-136
R-360 Нептун
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Киев под атакой дронов рф, работает ПВО

Киев • УНН

 • 2584 просмотра

В среду Киев атаковали российские дроны, в городе работает ПВО. Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.

Киев под атакой дронов рф, работает ПВО

Киев подвергся атаке БПЛА со стороны рф, в столице работает ПВО, сообщили в среду в КГВА и мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.

Подробности

В Киеве воздушная тревога. В сети сообщают о взрывах в городе. 

ВС ВСУ предупреждали Киев о группе реактивных БПЛА.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", — отметили в КГВА.

"В столице силы ПВО работают по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!" — добавил Кличко в соцсетях.

Атака рф дронами на Киевщине: в Броварском районе ранен мужчина, пожар на складах12.08.26, 10:59 • 2304 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев