Мания затмения охватила страны Европы - миллионы людей готовятся к "событию века"

Миллионы людей по всей Испании и Исландии готовятся увидеть полное солнечное затмение в среду, упаковывают защитные очки и отправляются в места, где это редкое астрономическое событие можно будет наблюдать полностью, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Увлечение людей затмениями хорошо задокументировано. Исторически внезапное потемнение неба часто интерпретировалось как знамение, космическая борьба или знак божественной силы.

Современные наблюдатели за небом стремятся испытать то же странное ощущение, когда день ненадолго превращается в сумерки, а некоторые животные затихают, когда Луна проходит прямо между Землёй и Солнцем.

"Я надеюсь, что сегодня вечером появится новое поколение астрофизиков", — сказал Хуан Крус, государственный секретарь Испании по вопросам науки. "Это такой особенный момент", — отметил он.

По словам Круса, власти ожидают до 6 миллионов посетителей, преимущественно в сельской местности на пути затмения на севере Испании и на Балеарских островах. В Испании затмение быстро сменится закатом, что делает это событие особенно привлекательным.

Поскольку нынешнее затмение совпадает с одним из периодов наивысшего риска лесных пожаров, Испания развернула масштабную полицейскую операцию и кампанию по обеспечению общественной безопасности.

Правительство также рассматривает это как возможность продемонстрировать редко посещаемые регионы и помочь решить проблемы чрезмерного туризма на побережье, перераспределяя толпы подальше от переполненных пляжных курортов.

Пиренейский полуостров в последний раз видел полное солнечное затмение в 1912 году. Ожидается, что ещё одно затмение произойдёт 2 августа 2027 года, а кольцеобразное затмение — в январе 2028 года, что завершит так называемую "Иберийскую тройку затмений".

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В столице Исландии, Рейкьявике, очки для наблюдения за затмением распроданы уже несколько дней, поскольку скандинавская страна с населением около 400 000 человек ожидает принять до 80 000 посетителей.

Узкий путь полного затмения достигнет самого западного побережья Исландии примерно в 17:44 (20:44 по Киеву), прежде чем тень Луны направится на восток.

Полное затмение продлится до 2 минут 13 секунд на крайнем западе, хотя в большинстве городов периоды темноты будут короче. Власти предупредили об интенсивном дорожном движении и призвали зрителей приходить заранее.

Певица Бьорк должна была выступить с диджеем на мероприятии, посвящённом затмению, к югу от Рейкьявика.

Американское космическое агентство NASA планирует запустить высотный самолёт WB-57 из Исландии, чтобы следить за тенью Луны, а финансируемые NASA команды будут запускать воздушные шары, чтобы изучить, как внезапные темнота и похолодание влияют на нижние слои атмосферы.

Помимо случайных наблюдателей, событие также привлекает "охотников за затмениями" — энтузиастов, которые пересекают весь мир, чтобы оказаться на пути полного затмения каждый раз, когда происходит затмение.

Гордон Телепун, вышедший на пенсию пластический хирург и астроном-любитель из США, который сфотографировал шесть полных затмений, сказал, что будет наблюдать за ним с острова Майорка, поскольку Испания отвечает всем требованиям для тех, кто хочет наблюдать за затмениями.

"В августе здесь достаточно приемлемые погодные условия, приличная продолжительность полного затмения — более полутора минут, и сюда легко добраться", — сказал он.

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