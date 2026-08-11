Цены на отели в Европе резко выросли накануне исторического затмения - FT

Цены на отели в некоторых городах Исландии и Испании выросли более чем вдвое на фоне того, как туристы съезжаются, чтобы увидеть первое полное солнечное затмение, видимое с континентальной Европы в этом столетии, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным аналитической группы Lighthouse, цены на номера в столице Исландии Рейкьявике в ночь затмения в среду в среднем превышали 1000 долларов, что более чем на 140 процентов выше, чем в тот же день 2025 года.

После того как туристическая отрасль Испании пострадала от одних из самых сильных лесных пожаров за 30 лет, спрос на отели в дни, предшествующие полному затмению, резко вырос. Цены в северном испанском городе Ла-Корунья также выросли более чем вдвое, тогда как цены в Бильбао и Сантьяго-де-Компостеле увеличились на 59 процентов и 31 процент соответственно. На Майорке, где затмение будет видно низко над горизонтом во время заката, цены выросли на одну пятую.

"Спрос был чрезмерным, и он поступал отовсюду", — сказала Хельга Мария Альбертсдоттир, управляющий директор Sky Lagoon в Рейкьявике, где гости смогут наблюдать солнечное затмение, сидя в геотермальных бассейнах.

Райан Коннолли, соучредитель компании роскошных путешествий Hidden Iceland, сказал, что сделал свое первое бронирование на затмение еще в сентябре 2024 года. По его словам, ему пришлось начать отказывать в дальнейших бронированиях в марте этого года, поскольку уже наблюдались "безумный спрос и полная загрузка по всей стране".

Icelandair добавила рейсы, чтобы удовлетворить растущий спрос, особенно со стороны США, и будет работать "на полной пиковой мощности", по словам главного исполнительного директора Богги Нильса Богасона. Конкурирующая авиакомпания Delta также добавила дополнительные рейсы из Нью-Йорка в Рейкьявик.

Краткосрочная аренда на таких сайтах, как Airbnb, также выросла: по данным аналитической компании AirDNA, цены на жилье в Исландии, находящееся в зоне полного затмения в ночь затмения, выросли на 53,7% в годовом исчислении для исландской недвижимости.

В Испании влияние было меньшим, поскольку предложение жилья значительно больше, однако ставки в зоне полного затмения все же выросли в среднем на 15,8%.

9 августа занятость жилья в стиле Airbnb в Испании была довольно рассредоточенной, но сосредоточенной вдоль побережья, однако бронирования в зоне полного затмения резко растут в ночь солнечного затмения 12 августа.

Правительство Испании прогнозирует, что затмение приведет к дополнительным расходам туристов в размере 342 миллионов евро, отвлекая путешественников от южных курортных местностей к редко посещаемым частям страны, которые находятся в зоне полного затмения, например к безлюдной внутренней части страны, известной как "пустая Испания".

Однако некоторые части страны по-прежнему подпадают под чрезвычайные ограничения для предотвращения лесных пожаров: в Арагоне ограничены движение автотранспорта и разведение костров, а в Валенсии закрыты некоторые природные парки.

Всплеск туризма распространяется за пределы суши. Круизные линии, включая Princess Cruises и Virgin Voyages, запустили туры для наблюдения за затмением у побережья Испании и Исландии, которые были полностью распроданы.

Туристы, особенно те, кто выбирает Исландию вместо Испании, будут надеяться на ясное небо, поскольку облачность может резко снизить видимость затмения. Альбертсдоттир из Sky Lagoon сказала, что прогноз для Рейкьявика в настоящее время "идеальный", с лишь небольшой облачностью.

Туроператоры заявили, что бронирования уже быстро поступают, особенно в египетском городе Луксор, на солнечное затмение в августе следующего года, которое было названо "затмением столетия". Это будет самый продолжительный период полной фазы затмения, который можно будет наблюдать на суше до 2114 года.

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