Цены на отели в Европе резко выросли накануне исторического затмения - FT

$44.830.0751.780.17
ukenru
Эксклюзив
13:33 • 11403 просмотра
Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать УкраинаPhoto
13:24 • 11806 просмотра
В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК
12:10 • 13874 просмотра
В Европе заканчиваются ракеты для Patriot в критический для Украины момент - Politico
11:34 • 13380 просмотра
США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters
Эксклюзив
11:20 • 21085 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
10:13 • 15604 просмотра
Останки первого главы ОУН Евгения Коновальца эксгумировали для возвращения в Украину - ОП
11 августа, 09:55 • 15156 просмотра
Уборочная кампания-2026: Украина уже собрала урожай почти с половины полейPhoto
11 августа, 08:18 • 17787 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
11 августа, 06:00 • 24583 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана
11 августа, 04:38 • 32836 просмотра
Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
4.1м/с
44%
746мм
Популярные новости
рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов11 августа, 06:09 • 4322 просмотра
В Италии из-за аномальной жары виноград для игристого вина начали собирать на 10 дней раньше и по ночам11 августа, 06:44 • 3938 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 25209 просмотра
Спецназовцы ГУР взяли в плен российского военнослужащего на оккупированной территорииVideo11:05 • 5096 просмотра
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны13:10 • 11442 просмотра
публикации
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны13:10 • 11575 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11:20 • 21073 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 25331 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 123687 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 100390 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Александр Вучич
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Харьков
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 123698 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 76942 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 86348 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 153086 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 171472 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Бильд
Ручная граната
Старлинк

Цены на отели в Европе резко выросли накануне исторического затмения - FT

Киев • УНН

 • 2292 просмотра

Перед полным солнечным затмением 12 августа цены на отели в Рейкьявике выросли на 140%, а в Ла-Корунье — более чем вдвое. Туристический бум охватил Исландию и Испанию, где ожидают дополнительных расходов туристов в размере 342 миллионов евро.

Цены на отели в Европе резко выросли накануне исторического затмения - FT

Цены на отели в некоторых городах Исландии и Испании выросли более чем вдвое на фоне того, как туристы съезжаются, чтобы увидеть первое полное солнечное затмение, видимое с континентальной Европы в этом столетии, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным аналитической группы Lighthouse, цены на номера в столице Исландии Рейкьявике в ночь затмения в среду в среднем превышали 1000 долларов, что более чем на 140 процентов выше, чем в тот же день 2025 года.

После того как туристическая отрасль Испании пострадала от одних из самых сильных лесных пожаров за 30 лет, спрос на отели в дни, предшествующие полному затмению, резко вырос. Цены в северном испанском городе Ла-Корунья также выросли более чем вдвое, тогда как цены в Бильбао и Сантьяго-де-Компостеле увеличились на 59 процентов и 31 процент соответственно. На Майорке, где затмение будет видно низко над горизонтом во время заката, цены выросли на одну пятую.

"Спрос был чрезмерным, и он поступал отовсюду", — сказала Хельга Мария Альбертсдоттир, управляющий директор Sky Lagoon в Рейкьявике, где гости смогут наблюдать солнечное затмение, сидя в геотермальных бассейнах.

Райан Коннолли, соучредитель компании роскошных путешествий Hidden Iceland, сказал, что сделал свое первое бронирование на затмение еще в сентябре 2024 года. По его словам, ему пришлось начать отказывать в дальнейших бронированиях в марте этого года, поскольку уже наблюдались "безумный спрос и полная загрузка по всей стране".

Icelandair добавила рейсы, чтобы удовлетворить растущий спрос, особенно со стороны США, и будет работать "на полной пиковой мощности", по словам главного исполнительного директора Богги Нильса Богасона. Конкурирующая авиакомпания Delta также добавила дополнительные рейсы из Нью-Йорка в Рейкьявик.

Краткосрочная аренда на таких сайтах, как Airbnb, также выросла: по данным аналитической компании AirDNA, цены на жилье в Исландии, находящееся в зоне полного затмения в ночь затмения, выросли на 53,7% в годовом исчислении для исландской недвижимости.

В Испании влияние было меньшим, поскольку предложение жилья значительно больше, однако ставки в зоне полного затмения все же выросли в среднем на 15,8%.

9 августа занятость жилья в стиле Airbnb в Испании была довольно рассредоточенной, но сосредоточенной вдоль побережья, однако бронирования в зоне полного затмения резко растут в ночь солнечного затмения 12 августа.

Правительство Испании прогнозирует, что затмение приведет к дополнительным расходам туристов в размере 342 миллионов евро, отвлекая путешественников от южных курортных местностей к редко посещаемым частям страны, которые находятся в зоне полного затмения, например к безлюдной внутренней части страны, известной как "пустая Испания".

Однако некоторые части страны по-прежнему подпадают под чрезвычайные ограничения для предотвращения лесных пожаров: в Арагоне ограничены движение автотранспорта и разведение костров, а в Валенсии закрыты некоторые природные парки.

Всплеск туризма распространяется за пределы суши. Круизные линии, включая Princess Cruises и Virgin Voyages, запустили туры для наблюдения за затмением у побережья Испании и Исландии, которые были полностью распроданы.

Туристы, особенно те, кто выбирает Исландию вместо Испании, будут надеяться на ясное небо, поскольку облачность может резко снизить видимость затмения. Альбертсдоттир из Sky Lagoon сказала, что прогноз для Рейкьявика в настоящее время "идеальный", с лишь небольшой облачностью.

Туроператоры заявили, что бронирования уже быстро поступают, особенно в египетском городе Луксор, на солнечное затмение в августе следующего года, которое было названо "затмением столетия". Это будет самый продолжительный период полной фазы затмения, который можно будет наблюдать на суше до 2114 года.

Полное солнечное затмение 12 августа: что увидят в Украине и где Солнце исчезнет полностью09.08.26, 13:34 • 16170 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Пожары
Недвижимость
Валенсия
Financial Times
Исландия
Нью-Йорк
Испания
Европа
Соединённые Штаты