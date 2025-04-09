20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

Впервые Всемирный день уборки был проведен в 2018 году, тогда его участникам удалось собрать более 80 тысяч тонн мусора в разных странах мира. В этом году ко Всемирному дню уборки присоединятся не менее 100 миллионов человек из 197 стран мира.