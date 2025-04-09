Матс Хуммельс, чемпион мира 2014 года и защитник «Ромы», объявил о завершении карьеры после этого сезона. 36-летний игрок эмоционально поделился этой новостью в соцсетях.
Украинский голкипер Андрей Лунин рискует пропустить матч против Валенсии из-за травмы ноги, полученной после игры с Реал Сосьедад. Его может заменить 19-летний Фран Гонсалес.
Потап дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где объяснил причины своих зарубежных поездок. Артист заявил, что имеет официальные разрешения на выезд и все заработанные средства направляет на помощь армии.
Рэпер Потап (Slavic Balagan) вышел с плакатом в Валенсии, предлагая прохожим попробовать "водочку". Украинцы возмущены тем, что артист не проявлял такой же активности в поддержке Украины.
Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ по художественной гимнастике Мария Высочанская объявила о завершении спортивной карьеры. За 18 лет в спорте спортсменка получила 6 медалей чемпионатов Европы и «бронзу» ЧМ-2023.
В испанской Валенсии продолжается очистка канализационной системы после сильного наводнения. Коммунальные службы очистили 60% системы в Пайпорте, но проблемы с водоотведением сохраняются.
Метеорологическое агентство Испании отменило красный уровень опасности наводнений в Валенсии и Малаге. Стихия затронула 78 муниципалитетов, эвакуированы более 4200 человек.
Метеорологический институт AEMET объявил красный уровень опасности на востоке и юге Испании из-за сильных дождей. Ожидается до 180 мм осадков за 12 часов в регионах Валенсия, Малага и Таррагона.
В Валенсии прошли массовые протесты против действий региональных властей во время смертельных наводнений. Демонстранты обвиняют власти в запоздалом объявлении тревоги, что привело к многочисленным жертвам.
Правительство Испании утвердило пакет помощи пострадавшим от наводнений регионам на сумму 10,6 млрд евро. Средства направят на восстановление инфраструктуры и помощь населению в 78 муниципалитетах.
Каталония восстанавливается после масштабных наводнений, которые привели к закрытию дорог и остановке железной дороги. В провинции Альбасете продолжается поиск пропавших без вести. В целом количество погибших достигло 215 человек.
На побережье Барселоны объявлен максимальный уровень опасности из-за шторма DANA, ожидается до 180 мм осадков за 12 часов. Из-за проливных дождей затоплена часть аэропорта Эль-Прат, приостановлено железнодорожное сообщение.
Король Фелипе VI и королева Летисия посетили пострадавший от наводнения район Валенсии. Местные жители забросали их грязью и камнями, обвиняя в недостаточной помощи, полиция привлекла конных офицеров.
На востоке Испании из-за разрушительных наводнений погибло 214 человек, больше всего в Валенсии. Власти усиливают присутствие правоохранителей из-за угрозы мародерства и продолжают спасательные работы.
Правительство Испании направляет 5000 военных и 5000 полицейских и гвардейцев в регион Валенсия из-за катастрофических наводнений. Стихийное бедствие унесло жизни более 200 человек, разрушив дома и инфраструктуру.
В Испании подтвердили гибель 205 человек в результате катастрофического наводнения. Больше всего пострадало Валенсийское сообщество, где погибло 202 человека, власти продолжают поиски пропавших без вести.
В результате внезапных наводнений на востоке Испании погибло 158 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихийное бедствие разрушило инфраструктуру Валенсии и затопило сельскохозяйственные угодья.
Спутники NASA и Copernicus зафиксировали масштабные разрушения от наводнений в провинции Валенсия, Испания. В результате стихийного бедствия DANA погибли по меньшей мере 155 человек.
В результате наводнения в Валенсии погибли по меньшей мере 100 человек, неизвестное количество людей пропали без вести. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре, полностью разрушено 80 километров железнодорожной сети.
В провинции Валенсия из-за сильных наводнений погибло 92 человека, в целом по стране - 95. Тысячи спасателей ищут пропавших, а власти выделили 250 млн евро на помощь пострадавшим.
В Испании из-за сильных наводнений погибли 95 человек, больше всего в Валенсии. Объявлен трехдневный траур, 115 тысяч человек остались без света, нарушено транспортное сообщение.
На востоке Испании из-за наводнения погибли по меньшей мере 63 человека. Это наибольшее количество жертв от наводнения в Европе с 2021 года, когда в Германии погибло 185 человек.
В Испании в результате сильных наводнений погиб 51 человек, среди них четверо детей. Десятки людей до сих пор ждут спасения в Валенсии, застряв на крышах и в автомобилях.
Из-за сильных дождей на востоке и юге Испании пропали без вести 7 человек, затоплены дома и автомобили. Сошел с рельсов скоростной поезд с 300 пассажирами, спасательная операция продолжается до 31 октября.
Впервые Всемирный день уборки был проведен в 2018 году, тогда его участникам удалось собрать более 80 тысяч тонн мусора в разных странах мира. В этом году ко Всемирному дню уборки присоединятся не менее 100 миллионов человек из 197 стран мира.
Две белухи по имени пломбир и Миранда в возрасте 14 и 15 лет были эвакуированы из Харьковского дельфинария "Немо" в Океанографический парк в Валенсии, Испания, после интенсивного обстрела со стороны России, что угрожало их безопасности.
Испанская полиция изъяла 1,8 тонны метамфетамина у мексиканского картеля Синалоа, арестовав 5 подозреваемых. Правоохранители говорят, что это самая большая конфискованная партия наркотика.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал предварительную заявку сборной Украины по футболу на чемпионат Европы - 2024.
Испания согласилась предоставить Украине ограниченное количество ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС.
Иран использовал европейские порты в Бельгии, Испании и Италии для контрабанды оружия, в том числе ракет и бомб, для Хезболлы в Ливане через Сирию, чтобы избежать израильских авиаударов по иранским грузам оружия.