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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28927 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потап дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где объяснил причины своих зарубежных поездок. Артист заявил, что имеет официальные разрешения на выезд и все заработанные средства направляет на помощь армии.

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Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

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Известная украинская чемпионка по художественной гимнастике объявила о завершении карьеры: что произошло

Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ по художественной гимнастике Мария Высочанская объявила о завершении спортивной карьеры. За 18 лет в спорте спортсменка получила 6 медалей чемпионатов Европы и «бронзу» ЧМ-2023.

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В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения, есть риск заражения питьевой воды

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Последняя волна шторма «Дана» в Испании: отменен красный уровень опасности, выяснено состояние наиболее пострадавших районов

Метеорологическое агентство Испании отменило красный уровень опасности наводнений в Валенсии и Малаге. Стихия затронула 78 муниципалитетов, эвакуированы более 4200 человек.

Новости Мира • 14 ноября, 12:18 • 21721 просмотра

Испания снова под угрозой: объявлен красный уровень опасности из-за дождей

Метеорологический институт AEMET объявил красный уровень опасности на востоке и юге Испании из-за сильных дождей. Ожидается до 180 мм осадков за 12 часов в регионах Валенсия, Малага и Таррагона.

Новости Мира • 13 ноября, 21:58 • 22755 просмотра

В Испании тысячи людей вышли на протест из-за действий властей во время смертельных наводнений

В Валенсии прошли массовые протесты против действий региональных властей во время смертельных наводнений. Демонстранты обвиняют власти в запоздалом объявлении тревоги, что привело к многочисленным жертвам.

Новости Мира • 10 ноября, 00:11 • 32071 просмотра

Правительство Испании выделило более 10 млрд евро на помощь пострадавшим от наводнений регионам

Правительство Испании утвердило пакет помощи пострадавшим от наводнений регионам на сумму 10,6 млрд евро. Средства направят на восстановление инфраструктуры и помощь населению в 78 муниципалитетах.

Новости Мира • 5 ноября, 21:18 • 19755 просмотра

Последствия шторма в Испании: Каталония восстанавливается после наводнения, в Альбасете продолжаются поиски пропавших без вести

Каталония восстанавливается после масштабных наводнений, которые привели к закрытию дорог и остановке железной дороги. В провинции Альбасете продолжается поиск пропавших без вести. В целом количество погибших достигло 215 человек.

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На побережье Барселоны активирована максимальная степень опасности из-за шторма DANA

На побережье Барселоны объявлен максимальный уровень опасности из-за шторма DANA, ожидается до 180 мм осадков за 12 часов. Из-за проливных дождей затоплена часть аэропорта Эль-Прат, приостановлено железнодорожное сообщение.

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Испанскую королевскую чету забросали камнями во время визита в зону наводнения

Король Фелипе VI и королева Летисия посетили пострадавший от наводнения район Валенсии. Местные жители забросали их грязью и камнями, обвиняя в недостаточной помощи, полиция привлекла конных офицеров.

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Масштабные наводнения в Испании: количество жертв возросло до 214

На востоке Испании из-за разрушительных наводнений погибло 214 человек, больше всего в Валенсии. Власти усиливают присутствие правоохранителей из-за угрозы мародерства и продолжают спасательные работы.

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Премьер Испании признал, что для борьбы с наводнениями сделано слишком мало, и отправил больше войск

Правительство Испании направляет 5000 военных и 5000 полицейских и гвардейцев в регион Валенсия из-за катастрофических наводнений. Стихийное бедствие унесло жизни более 200 человек, разрушив дома и инфраструктуру.

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Масштабное наводнение в Испании: уже более 200 жертв

В Испании подтвердили гибель 205 человек в результате катастрофического наводнения. Больше всего пострадало Валенсийское сообщество, где погибло 202 человека, власти продолжают поиски пропавших без вести.

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Наводнение в Испании может стать самым масштабным в Европе за 50 лет: уже 158 жертв

В результате внезапных наводнений на востоке Испании погибло 158 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихийное бедствие разрушило инфраструктуру Валенсии и затопило сельскохозяйственные угодья.

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Изображения Nasa демонстрируют последствия разрушительных наводнений в Валенсии

Спутники NASA и Copernicus зафиксировали масштабные разрушения от наводнений в провинции Валенсия, Испания. В результате стихийного бедствия DANA погибли по меньшей мере 155 человек.

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Количество погибших в результате наводнения в Валенсии, вероятно, будет расти - министр транспорта

В результате наводнения в Валенсии погибли по меньшей мере 100 человек, неизвестное количество людей пропали без вести. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре, полностью разрушено 80 километров железнодорожной сети.

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Смертоносное наводнение в Испании: масштабы стихийного бедствия (видео)

В провинции Валенсия из-за сильных наводнений погибло 92 человека, в целом по стране - 95. Тысячи спасателей ищут пропавших, а власти выделили 250 млн евро на помощь пострадавшим.

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В Испании несколько человек пропали после проливных дождей на востоке и юге страны

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Впервые Всемирный день уборки был проведен в 2018 году, тогда его участникам удалось собрать более 80 тысяч тонн мусора в разных странах мира. В этом году ко Всемирному дню уборки присоединятся не менее 100 миллионов человек из 197 стран мира.

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