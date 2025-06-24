Порошенко переждал массовую ракетную атаку на отдыхе в Турции и подарил сыновьям миллион долларов - СМИ

Народный депутат, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко под видом командировки провел с семьей время в Турции, где подарил 1 миллион долларов США своим детям. Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные реестра деклараций НАЗК.

"В начале мая Петр Порошенко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал, что 28 апреля подарил 41,7 млн грн (1 миллион долларов США по нынешнему курсу, - ред.) в Турции. Также нардеп отметил, что 25 апреля, несколькими днями ранее, оплатил 237 860 грн на проживание в Турции. Из декларации неизвестно, кому именно Порошенко подарил деньги и чье проживание он оплачивал", - рассказывает "Слідство.Інфо".

В пресс-службе "Европейской Солидарности" отметили, что подарок Порошенко сделал детям. Однако там не рассказали, кому именно и почему в Турции.

"На вопрос о цели поездки в пресс-службе сказали, что Петр Порошенко ездил в командировку в немецкий город Висбаден для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО (с 23 по 24 апреля) и в Валенсию (Испания) на ежегодный Конгресс Европейской народной партии (с 28 по 30 апреля). Относительно Турции в пресс-службе отметили, что туда Петр Порошенко ехал "по приглашению бывшего министра иностранных дел, депутата парламента, руководителя турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу, где провел переговоры с турецкими чиновниками, в частности, по вопросам, касающимся международных событий в Стамбуле", - сообщают журналисты.

В пресс-службе Порошенко также не указали точных дат визита, но очевидно в Турцию он заезжал между событиями в Висбадене и Валенсии. Вместе с тем, в публичной коммуникации Петра Порошенко и "Европейской Солидарности" никакого упоминания о визите в Турцию не было указано.

"Слідство.Інфо" написало бывшему министру иностранных дел Турции Мевлюти Чавушоглу с просьбой подтвердить эту информацию, однако турецкий политик избежал ответа. Также, несмотря на обращение журналистов, в пресс-службе партии "Европейская Солидарность" не предоставили никаких фотоподтверждений рабочего визита Петра Порошенко", - отмечают журналисты.

Как известно, народный депутат Петр Порошенко обогатился более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год.

Ранее сообщалось, что военнообязанный сын Порошенко Алексей, который вместе с братом выехали из Украины перед полномасштабным вторжением, официально признан уклонистом. Из-за неявки по военной повестке Алексей Порошенко должен заплатить 25 500 гривен штрафа.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 12 февраля, ввел санкции против депутата и олигарха Петра Порошенко. "Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", - объяснили журналистам причины введения санкций.