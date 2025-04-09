Экс-главнокомандующий ВСУ рассказал о создании штаба в Германии, где совместно с партнерами планировались контрнаступления и
определялись потребности в оружии для украинской армии.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил об обмене военной помощи между рф и КНДР. россия получает войска и оружие, зато помогает КНДР
развивать ракетную и ядерную программы.
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил продолжение помощи Украине. Альянс предоставил 20,9 млрд евро военной помощи в первой половине
2024 года и планирует выполнить обязательства до конца года.
НАТО формирует миссию NSATU для поддержки Украины с 700 сотрудниками. Штаб-квартиры расположатся в Германии, Польше и Румынии,
координируя военную помощь и противодействуя российской угрозе.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не испугается угроз РФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во время визита в миссию НАТО в Украине он отметил оборонный характер Альянса и готовность противостоять любой угрозе.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не испугается российских угроз и продолжит поддерживать Украину. Он посетил новую миссию
НАТО в Германии, которая будет координировать военную помощь Киеву.
Австралия предоставит Украине 250 миллионов долларов военной помощи, включая управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое
оружие, боеприпасы и персонал для нового командования НАТО, которое будет координировать помощь Украине.