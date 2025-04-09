НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не испугается угроз РФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во время визита в миссию НАТО в Украине он отметил оборонный характер Альянса и готовность противостоять любой угрозе.